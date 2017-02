Dreister Dieb klaut Hinterrad

Hanau - Das ist wirklich frech: Ein Mann schiebt sein plattes Fahrrad zum Fahrradständer, tauscht dort schnell das kaputte Hinterrad gegen das eines dort stehenden Velos aus - und sucht kurzerhand das Weite.

So geschehen am Montag dieser Woche kurz nach 15 Uhr am Anfang der Rosenstraße in der Hanauer Innenstadt. Offenbar hatte der flinke Dieb bemerkt, dass das Hinterrad des fremden Drahtesels mit Schnellspannern versehen war, die für ihn die Sache erleichterte. Der Mann, der schlussendlich auch noch sein eigenes plattes Hinterrad mitnahm, wird im gestern herausgegebenen Polizeibericht wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, relativ groß und kräftig, bekleidet mit einer grünen Bomberjacke und Bluejeans. Wer den Dieb zuvor mit seinem platten Rad oder später mit dem kaputten Hinterrad in der Hand gesehen hat, sollte sich bei der Polizei in Hanau melden unter 06181/100-611. (cs)

