Stellenabbau bei Dunlop: OB trifft Geschäftsführung und Betriebsrat

Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) trifft sich heute mit dem Geschäftsführer von Goodyear Dunlop in Hanau, John Ries, und Vertretern des Betriebsrat.

Hanau – Thema ist der von dem Unternehmen angekündigte Abbau von mehr als 600 Arbeitsplätzen bei gleichzeitigen Millioneninvestitionen in die Modernisierung des Hanauer Werkes.

Im Vorfeld des Treffens erklärte Kaminsky, er vertraue auf die Zusage der Geschäftsleitung, den angekündigten Abbau der 610 Stellen über die nächsten drei Jahre sozialverträglich zu gestalten. Am Dienstag Nachmittag hatte das Unternehmen, wie berichtet, mitgeteilt, dass es insgesamt rund 106 Millionen Euro in die Modernisierung seiner Werke in Fulda und Hanau investieren wird. Damit soll einerseits die Leistungsfähigkeit und Produktivität der Werke gesteigert und andererseits die Wettbewerbsposition gestärkt werden. Mit der Modernisierung entfallen künftig allerdings insgesamt 1 100 Arbeitsplätze, davon 610 in der Brüder-Grimm-Stadt.

Die Stadtspitze sei sich bewusst, so OB Kaminsky, dass Unternehmen in Deutschland auch Prozesse effizienter gestalten müssten, um langfristig wettbewerbsfähig produzieren zu können. „Deshalb freue ich mich bei allem Bedauern über den Verlust von rund 600 Arbeitsplätzen über eine Gesamtinvestition in Höhe von 73 Millionen Euro im Hanauer Werk, weil dies nicht nur ein Investment in die betriebliche Zukunft ist, sondern auch ein klares Bekenntnis zum Standort Hanau“, so der OB.

Kaminsky bekräftigte, dass er an der Bedeutung des Unternehmens für die Stadt nie einen Zweifel gelassen habe. „Zuletzt haben wir das an der Entwicklung von Pioneer belegt: Diese wurde immer unter die Maßgabe gesetzt, dass es Goodyear-Dunlop nicht beeinträchtigt. Insofern habe ich die Hoffnung, dass die Investitionen das Unternehmen auch auf den neuesten ökonomischen und ökologischen Standard bringen. Damit gehen nicht nur bessere Arbeitsplatzbedingungen einher, sondern führen auch zu einer Verbesserung der Luftqualität für die Nachbarn von Goodyear-Dunlop - zum Beispiel im Bereich Freigericht.“ (did)

