DWD warnt in mehreren Regionen vor starken Gewittern – es besteht Lebensgefahr

Von: Erik Scharf

In mehreren Regionen in Hessen kann es am Sonntag zu starken Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst warnt.

Offenbach – Nach den starken Regenfällen am Samstag (25. März) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Sonntag (26. März) in mehreren Regionen in Hessen von starken Gewittern. Das teilten die Wetter-Experten am Nachmittag in Offenbach mit.

Konkert sind folgende Regionen betroffen:

Stadt Frankfurt

Stadt Offenbach

Hochtaunuskreis

Main-Taunus-Kreis

Main-Kinzig-Kreis

Wetteraukreis

Kreis Gießen

Vogelsbergkreis

Kreis Marburg-Biedenkopf

Kreis Limburg-Weilburg

Kreis Groß-Gerau

Der DWD warnt am Sonntag (26. März) in mehreren Regionen in Hessen vor starken Gewittern. © localpic/Imago

Dort herrscht die Gefahrenstufe 2 von 4. Dabei sind laut DWD Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 km/h möglich. Örtlich kann es Blitzschlag geben.

„Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende

Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. Es besteht Lebensgefahr“, schreibt der DWD. (esa)