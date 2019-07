Eidechsen aus dem Brennofen

Hanau – Bereits zum 20. Mal fand an diesem Wochenende der Hanauer Keramikmarkt im Schlossgarten statt. Zahlreiche Händler boten dort die unterschiedlichsten Waren feil. VON TATJANA DÖBERT

Dabei reichte das Angebot von der simplen Tasse über Windspiele und Dekorationsgegenstände bis hin zu Statuen.

Unter den laut Veranstalter mehr als 60 Ausstellern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum befand sich beispielsweise auch Georg Mathes aus dem Westerwald. An seinem Stand konnten Besucher des Keramikmarktes lebensecht aussehende Echsen, Vögel und Schildkröten erstehen. Die Idee sei ihm und seinem Kollegen gekommen, als sie gemeinsam auf Madagaskar Urlaub machten und sich danach überlegten, die dort gesehenen Tiere aus Keramik nachzubilden. Mathes war an diesem Wochenende, so schätzt er, bereits schon zum etwa zwölften Mal auf dem Keramikmarkt in Hanau.

Etwas weiter befand sich der Stand von Detlef Kunen aus Dülmen. Der kannte den Keramikmarkt zwar schon von Freunden, die er in Hanau besuchte, war jedoch in diesem Jahr zum ersten Mal als Aussteller selbst dabei. An seinem Stand bestaunten die Besucher vor allem die Backformen in verschiedensten Formen. „Essen ist meine Leidenschaft, Backen mein Hobby und Keramik mein Beruf“, antwortete Kunen auf die Frage, wie er denn auf die faszinierenden Formen gekommen sei. Neben Detlef Kunen boten auch noch zahlreiche andere Aussteller Waren für die Küche an. Teller, Tassen, Schüsseln, Butterdosen und Honigtöpfe – all das konnten die Besucher des Keramikmarktes erwerben.

Doch auch für den heimischen Garten ließ sich einiges finden. Neben zahlreichen Dekorationsgegenständen erregten vor allem die ungewöhnlichen Pflanzschalen von Horst Schmid-Köhler das Interesse der Besucher. Diese Schalen aus Keramik, die wie Baumrinde wirkt, gab es in allen erdenklichen Größen zu erstehen, so dass eingepflanzt werden kann, was das Herz begehrt. Und selbst dem Winterfrost sollen die Schalen dank eines speziellen Brandverfahrens standhalten.

Die erste Schale dieser Art sei ein Geschenk an einen Gärtnerlehrling in Schmid-Köhlers Heimatort Betzigau gewesen, erzählt er. „Bei mir sind immer die Gärtner schuld“, schmunzelte er. Auch Schmid-Köhler war schon mehrfach auf dem Hanauer Keramikmarkt. Der Markt gefalle ihm, sagte Schmid-Köhler, „Es gibt hier gute Leute und sogar Schatten.“ Den spendeten die großen Bäume im Schlosspark, sodass die Besucher bei schönstem Wetter beim Flanieren über den Markt nicht zu sehr ins Schwitzen gerieten und nach Herzenslust shoppen konnten.