Einbrecher rasch geschnappt

Großauheim - Im Scheinwerferlicht eines Streifenwagens endete am frühen Montagmorgen die kurze Flucht eines 31-jährigen Mannes, der unweit des Sportgeländes „In den Tannen“ aufgegriffen wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Erlenseer dringend tatverdächtig, mit einem weiteren Mann in das Vereinsheim des SV Wolfgang eingebrochen zu sein. Der im Gebäude wohnende Platzwart hatte kurz vor 2 Uhr verdächtige Geräusche aus der Vereinsgaststätte gehört und umgehend die Polizei verständigt. Die anrückenden Ordnungshüter schnappten sich den mutmaßlichen Einbrecher, der vor ihnen im Lichtkegel auftauchte.

Sein Komplize konnte allerdings in der Dunkelheit verschwinden. Offenbar hatten sich die beiden Männer gerade zwei Geldkassetten geschnappt, als sie sich entdeckt fühlten und flüchteten. Die beiden Kassetten wurden später leer in Tatortnähe gefunden. Nach dem zweiten Mann wird noch gesucht; Hinweise nimmt die Hanauer Kripo (Tel.: 06181/100-123) entgegen. (did)

