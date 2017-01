An den Tatort zurückgekehrt?

Hanau - Der Täter kommt immer zum Tatort zurück - dieser geflügelte Satz könnte möglicherweise für einen Dieb gelten, der zwischen Sonntagvormittag und Montagmittag in der Salzstraße an einem Handyladen zugange war.

Hierbei hatte der Täter die provisorische Absicherung überwunden, die nach einem schon in den Tagen zuvor stattgefundenen Einbruch an der Schaufensterscheibe angebracht worden war. Bei der aktuellen Tat gelang es dem Unbekannten, sich ein Samsung-Handy zu schnappen und damit abzuhauen. Allerdings hat die kriminaltechnik Spuren sicher können. Hinweise bitte unter Telefon 06181/100123. (did)

Rubriklistenbild: © dpa