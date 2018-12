Eine Treppe für Aal, Lachs & Co an der Kesselstädter Schleuse

Fischaufstiegsanlage soll gebaut werden

+ © Hackendahl Für viele Fische noch ein unüberwindbares und bisweilen tödliches Hindernis ist die Staustufe Mühlheim/Kesselstadt. Abhilfe soll eine Fischaufstiegsanlage schaffen, die bis 2026 auf Hanauer Seite entstehen soll. © Hackendahl

Hanau/Mühlheim - An der Staustufe Mühlheim / Kesselstadt wurden dieser Tage auf Kesselstädter Mainseite von einer Fachfirma Bohrungen vorgenommen. Es waren vorbereitende Arbeiten für ein Millionen-Projekt, das in den nächsten Jahren an dieser Stelle realisiert wird: Die Staustufe bekommt eine sogenannte Fischaufstiegsanlage. Von Holger Hackendahl