Eisarena auf Marktplatz lädt zum Schlittschuhlaufen ein

Hanau - Eisig-schöne Zeiten brechen heute wieder im Herzen der Brüder-Grimm-Stadt an. 750 Quadratmeter spiegelglatter Eisfläche laden ab 11 Uhr zum Runden- und Pirouettendrehen ein. Bis zum 28. Januar währt der Spaß. Am 11. Januar ab 19 Uhr sind alle Spielfreudigen zum 9. Hanauer Eisstock-Schützen-Turnier eingeladen. Von Laura Hombach

Ein fliegender Wechsel war es, der sich am Tag vor Heiligabend auf dem Marktplatz vollzogen hat. „Um 15 Uhr war die letzte Weihnachtsmarktbude abgebaut und um 15.05 Uhr hat die Firma Inter-event bereits mit dem Aufbau losgelegt“, schildert Bernd Michel, der die Stadtwerke-Eisarena vonseiten der Stadt Hanau koordiniert. Aufbau und Betrieb liegen derweil in den Händen der Firma Interevent aus Dorsten, die seit 2009 beim frostigen Event mit der Stadt zusammenarbeitet.

Kein Wunder also, dass beim Aufbau, für den das Unternehmen mit fünf Lkw, einem Kran und einer Handvoll Helfer im Einsatz war, alles lief wie am Schnürchen. Innerhalb weniger Stunden waren die Holzplatten, Folien und Schläuche, die es auf eine stattliche Gesamtlänge von 45 Kilometern bringen, und aus denen der Untergrund der Eisarena besteht, ausgelegt. Zwei Kühlaggregate sorgen dafür, dass das Glykol-Wasser-Gemisch, das durch die Schläuche fließt, auf bis zu minus 15 Grad heruntergekühlt werden kann und dadurch das auf die Bahn n aufgebrachte Wasser sich in Eis verwandelt.

Rund 45.000 Liter Wasser sind nötig, um die für das Eislaufvergnügen nötige Eisstärke von sechs bis acht Zentimetern Dicke zu erreichen. Dafür wird das Wasser peu à peu mittels eines Feuerwehrschlauchs auf der Fläche verteilt. Eine Arbeit, die Andreas Fuß von der Firma Interevent gestern Morgen das Wetter abnimmt. Der Regen, der beharrlich auf die Fläche fällt, wird dank der eisigen Temperaturen des Glykol-Wassergemischs zur neuen Eisschicht. Rund vier bis fünf Zentimeter dick war die Schicht gestern Früh.

+ Bärige Eisschlitten, auf denen Kinder sich schieben lassen können, sind dieses Jahr neu im Angebot. © Hombach Die letzten paar Zentimeter bis zu den idealen Eisarena-Bedingungen werden bis heute Morgen aber ohne Probleme erreicht sein, ist Fuß guter Dinge. „Läuft alles“, konstatiert auch Bernd Michel nach einem Rundumblick über die von einem Sitzbereich und Essens- und Getränkeständen umringte Arena. Nur noch letzte Handgriffe an der Bande sind nötig, dann kann das eisige Vergnügen starten. Los geht es heute um 11 Uhr mit der offiziellen Eröffnung, bei der die Schlittschuhläuferinnen des 1. Hanauer Roll- und Eissportclubs eine flotte Kufe aufs Eis legen werden. Im Anschluss - und heute bis um 12 Uhr sogar bei freiem Eintritt - ist die Eisfläche für alle Eislauffans freigegeben.

Gelaufen werden kann dabei rein theoretisch eigentlich bei - fast - jedem Wetter. Weder anhaltender Regen, noch für den Winter ungewöhnlich warme Temperaturen bereiten den Betreibern der Eisarena Kopfzerbrechen. „Wenn es viel regnet, dann müssen wir nur ab und an das Wasser vom Eis schieben“, erklärt Fuß. Und dank Kühlsystem kann man den Schlittschuhfans selbst bei Außentemperaturen von bis zu 15 Grad noch ideale Laufbedingungen bieten. „Dann laufen die Kühlaggregate eben auf Hochtouren“, so Fuß.

Für die Besucherzahlen bleibt das Wetter dennoch ein nicht unerheblicher Faktor. Wer gleitet schon gern bei strömendem Regen übers Eis? Dafür können es aber an einem sonnigen Wochenende auch schon mal gut und gerne bis zu 1000 Eislauffans sein, die sich an einem einzigen Tag auf dem Eis tummeln, so Michel. Und ob gutes oder schlechtes Wetter: Die Besucherzahlen der Eisbahn können sich allemal sehen lassen. Durchschnittlich 12.000 Besucher kommen alljährlich zu der rund vierwöchigen Hanauer Eiszeit, die damit direkt im Anschluss an den Weihnachtsmarkt den Marktplatz erneut zum Publikumsmagneten macht.

Für die aktuelle Eiszeit sind der Eisbahn bereits jetzt schon 1 200 kleine Besucher sicher. Das Angebot der Stadt, die Eisbahn vormittags für Kindergarten- und Schulgruppen zu buchen, sei auch in diesem Jahr wieder gerne genutzt worden und das nicht nur von Hanauer Einrichtungen, erklärt Bernd Michel.