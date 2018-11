„Engagierte Persönlichkeit“: Feuerwehrfrau erhält besondere Ehre

Seit vier Jahren lebt Adnela Ahmicic in Großauheim, studiert in Frankfurt und ist bei der Feuerwehr aktiv. Foto: Holger Hackendahl

Großauheim - Sie studiert an der Frankfurt University of Applied Sciences und engagiert sich bei der Großauheimer Feuerwehr: Adnela Ahmicic aus Bosnien-Herzegowina. Von Holger Hackendahl

Für ihr besonderes Engagement wird die 22-Jährige heute mit dem Preis des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes (DAAD) ausgezeichnet.

Die Bosnierin wurde als Kind von Bürgerkriegsflüchtlingen in Koblenz geboren. Als Adnela drei Jahren alt war, kehrte ihre Familie in die Heimat zurück. Seit vier Jahren lebt die junge Frau nun in Großauheim. Sie studiert an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) im sechsten Semester des Bachelor-Studiengangs Geoinformation und Kommunaltechnik.

Im Gespräch überrascht Adnela Ahmicic auch mit beeindruckenden Sprachkenntnissen. Ihr Deutsch ist praktisch akzentfrei. „Mein Onkel und meine Cousine leben hier. Und ich habe dann recht schnell die deutsche Sprache gelernt“, sagt die junge Frau in aller Bescheidenheit. Die legt sie auch an den Tag, wenn es um ihre außerordentlichen Leistungen im Studium und im Ehrenamt geht, die dazu geführt haben, dass Adnela Ahmicic den DAAD-Preis bekommt.

Über das Ehepaar Joachim und Grit Stadler, das in der Nachbarschaft wohnt, kam der Kontakt zur Großauheimer Feuerwehr zustande. Joachim Stadler ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Großauheim, seine Frau Grit leitet die örtliche Kinderfeuerwehr. Aus dem Kontakt zu den Stadlers erwuchs ein bemerkenswertes Engagement.

Nachdem Adnela Ahmicic 2016 als Betreuerin bei der Kinderfeuerwehr begonnen hatte, geht sie seit September 2018 als Brandschutzerzieherin mit in Kindergärten und Schulen, um Mädchen und Jungen zu zeigen, wie man Brände vermeiden und Brandursachen erkennen und kann und sich im Brandfall verhält. Zudem ist Adnela seit 2017 als aktive Feuerwehrfrau Mitglied der Einsatzabteilung in Großauheim. „Der Umgang mit den Kindern macht mir viel Spaß. Bei der Feuerwehr gefällt es mir sehr gut und ich habe hier viele Freunde gefunden“, erzählt die 22-Jährige.

„Adnela ist bei uns voll integriert und Teil des Teams“, bestätigt Wehrführer Joachim Stadler. Der Einsatz der Bosnierin bei der Feuerwehr ist nur ein Teil dessen, was zur heutigen Preisverleihung geführt hat. „Adnela Ahmicic hat durch ihre hervorragende Arbeitsweise und ihre engagierte Persönlichkeit überzeugt. Bei der Durchführung eines Studierendenprojekts zum Klimaschutz in Neu-Isenburg ist sie eine der Top-Leistungsträgerinnen der Studierendengruppe“, sagt Martina Klärle, Professorin für Landmanagement am Fachbereich Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik, die die Studentin für den DAAD-Preis vorgeschlagen hat.

Der mit 1000 Euro dotierten Preis wird für gute Studienleistungen in Verbindung mit gesellschaftlichem und interkulturellem Engagement vergeben. Die Preisverleihung findet heute beim 11. International Day des International Office der Frankfurt University of Applied Sciences UAS durch den Kanzler der Hochschule statt. Auch Vertreter der Hanauer Feuerwehr werden bei der Verleihung dabei sein. „Ich habe das Glück gehabt, gute Noten und ehrenamtliche Leistungen in der Feuerwehr aufzuweisen“, sagt Adnela Ahmicic. Dass sie den Preis bekommt, wissen bislang nur wenige ihrer Feuerwehrkameraden.

„Mit ihrem unmittelbaren mitmenschlichen Einsatz geht Adnela Ahmicic einer intensiven ehrenamtlichen Betätigung am Studienstandort Deutschland nach. Dieses Engagement soll durch die Verleihung des DAAD-Preises geehrt werden“, heißt es in der Begründung vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zur Vergabe des Preises. Adnela Ahmicic, die zudem Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung ist, repräsentiere durch die Auszeichnung eine Vielzahl engagierter internationaler Studierender an der Frankfurt UAS, heißt es aus dem International Office der Frankfurt UAS.

Mit dem Preis werden Studenten aus dem Kreis der sogenannten Bildungsausländer geehrt. Das sind Studenten mit einem ausländischen Pass, die ihre Zugangsberechtigung zu einer deutschen Hochschule im Ausland erworben haben. Der Preis wird jährlich verliehen.