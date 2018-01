Schlossplatz: Pläne für Kino oder Theater

Hanau - Das künftige Ensemble auf den Schlossplatz soll auch ein kulturelles Zentrum werden. Die Rede ist von einem Theater oder Programmkino. Die öffentlichen Beratungen zum Umbau des letzten der fünf Innenstadt-Plätze beginnen in den nächsten Wochen. Von Christian Spindler

Intern wird freilich bereits seit vielen Monaten über die Gestaltung des Platzes diskutiert, es gibt Planzeichnungen und Entwürfe. Herzstück: Das historische Kanzleigebäude, der einzig komplett erhaltene Teil des aus dem 17. Jahrhundert stammenden und im Krieg zerstörten Stadtschlosses. Der Bau steht seit dem Umzug der Stadtbibliothek ins Kulturforum weitgehend leer. Seit gut einem Jahr betreibt ein Gastronom in der ehemaligen Bibliothek der Wetterauischen Gesellschaft Club- und Diskoabende („Library Hanau“).

Dieses Angebot soll es auch künftigen in dem „urbanen Ensemble“ geben. Mehr noch: Die Schlossplatz-Gebäude, in denen Büros und Wohnen sowie Gastronomie (Café oder Bistro) vereint werden sollen, soll auch so etwas wie ein Kulturzentrum werden. Nach Recherchen unserer Zeitung gab es Gespräche über einen Umzug von „Stein’s Tivoli“-Theater vom Freiheitsplatz an den Schlossplatz. Die Theaterleute sollen am jetzigen Standort Probleme mit dem neuen Eigentümer des früheren Kino-Gebäudes haben. In die Fassadengestaltung war 2012 auch eine öffentliche Förderung geflossen. Martin Stein, einer der Tivoli-Chefs, bestätigt zwar Querelen und auch, dass es Überlegungen zu einem Umzug gebe. „Aber es ist noch nichts entschieden.“ Insider meinen, ein Umzug des Theaters, das noch einen bis 2022 laufenden Mietvertrag hat, sei mittlerweile eher unwahrscheinlich.

Für den Schlossplatz könnte es eine Alternative geben: Ein Programmkino, das immer mal wieder im Zusammenhang mit der Gesamtplanungen genannt worden ist. Es soll Gespräche mit einem potenziellen Betreiber geben.

Wie berichtet, wird die Schlossplatz-Umgestaltung in den nächsten Wochen Thema in den städtischen Gremien sein. Die Stadtverordneten sollen ein „Konzeptvergabeverfahren“ auf den Weg bringen. Investoren können dann ihre Vorstellungen einreichen, erläutert Stadtentwickler Martin Bieberle. Für das Verfahren werden zum einen die Rahmenbedingungen für die Nutzung formuliert, wozu auch „ein Programmkino oder Innenstadt-Theater gehören können“, sagt Bieberle. Zum anderen werden städtebauliche und architektonischen Vorgaben gemacht. Das ist insofern interessant, weil nicht nur das historische Kanzleigebäude umgestaltet, sondern das benachbarte frühere Haus des Handwerks abgerissen werden soll. Dort soll ein Neubau entstehen, der deutlich größer werden und ein ganzes Stück in den momentan als Pkw-Stellfläche genutzten Schlossplatz hineinragen soll.

Das Hanauer Unternehmen Terramag, ein überregional tätiger Baugebietsentwickler, will das Schlossplatz-Projekt realisieren. Die Stadt will ihm dafür das Kanzleigebäude in Erbpacht überlassen. Terramag soll im Konzeptverfahren seine Pläne vorstellen, die die interne Bezeichnung „Favorit“ tragen.