Entscheidung steht bevor: Wohin mit dem Altenheim?

Klein-Auheim - Die Wellen schlugen hoch als vor genau einem Jahr die Pläne für eine innovative Seniorenwohnanlage auf der Freifläche Im Mühlfeld in Klein-Auheim bekannt wurden. Es hagelte Anwohner-Proteste. Von Christian Spindler

In der Folge wurde ein Bieterverfahren für zwei Standorte ausgeschrieben. Nun steht die Entscheidung bevor. Nur noch wenige Tage bleiben den sechs Unternehmen, die im Stadtteil eine Seniorenwohnanlage für Betreuung und Pflege bauen wollen, um ihre Unterlagen nachzubessern. Nachsitzen war angesagt, weil beim eigentlichen Abgabetermin im vergangenen Oktober offenbar nicht alle Angebote den Vorgaben entsprochen haben.

Zur Erinnerung: Für zwei Standorte wurde das Projekt ausgeschrieben. Für das Areal im Neubaugebiet Mühlfeld zwischen Mainzer Straße und Maindamm und für das ehemalige Schlachthof-Gelände an der Fasaneriestraße. Beide Areale gehören der Stadt. Neben betreutem Wohnen soll die in ihrer Art für Hanau und den Umkreis neue Seniorenanlage mit 40 bis 60 Plätzen auch eine Kurzzeit- und Nachtpflege anbieten.

Sechs Unternehmen haben sich an dem Bieterverfahren beteiligt. Zwei haben angeblich über die Vorgaben hinaus sogar auch eine Intensiv- und Demenzpflege in ihren Einrichtungen vorgesehen. Neben dem Bau- und Nutzungskonzept sind in dem Bieterverfahren auch Referenzen und eine Finanzierungsplanung gefragt. „Bis Ende Februar müssen die Ergänzungsunterlagen bei der Stadt vorliegen“, so ein Pressesprecher auf Anfrage.