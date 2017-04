Erneut verstärkte Polizeipräsenz am Wochenende in Hanau

Hanau - Nach heftigen Schlägereien in Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis in den vergangenen Wochen erhöht die Polizei am Wochenende erneut ihre Präsenz.

Von Freitag bis Sonntag wird in der Hanauer Innenstadt vermehrt Personal aufgeboten. Dabei werden auch Kräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt, wie Polizeisprecher Rudi Neu sagte. Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei bereits erstmals nach den jüngsten Schlägereien mehr Beamte entsandt. "Weil letztes Wochenende nichts passiert ist, heißt es aber nicht, dass die Sache aus der Welt ist", sagte Neu. Die Polizei wolle das Sicherheitsempfinden stärken und ein Zeichen an die Schläger senden. "Jeder Bürger soll sich in Hanau unbeschwert bewegen dürfen", sagte Neu.

Mehr zum Thema: Brennpunkt Hanau Massenschlägereien: Polizei sieht einen Zusammenhang In Hanau hatten Gruppen von gewaltbereiten Teenagern und jungen Erwachsenen wiederholt für Polizei-Einsätze gesorgt. Auf dem Freiheitsplatz in der Innenstadt schlugen sie zuletzt einen Passanten krankenhausreif. Der mutmaßliche Haupttäter wurde festgenommen. (dpa)

