„Nicht mehr schön hier“ – Erneuter Brand in Hanau hinterlässt besorgte Anwohner

Von: Maibrit Schültken

In Hanau brannte am Dienstag (27. Juni) wieder ein Haus. Schon in den vergangenen Wochen musste die Feuerwehr immer wieder ausrücken. Jetzt ermittelt die Polizei.

Hanau – Ein weiterer Brand in einem Wohnhaus erschütterte die Einwohner von Hanau (Main-Kinzig-Kreis). Die Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag (27. Juni) in den Kinzigheimer Weg gerufen, wo bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte dichter Rauch aus einer Dachwohnung austrat.

Zur Erleichterung aller steht das Gebäude unbewohnt in einem verwilderten Garten, niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr war in der Lage, den Brand zu löschen, bevor er auf den Dachstuhl übergreifen konnte. Auch Müll, der sich in der Wohnung befand, musste abgelöscht werden und wurde aus dem Gebäude transportiert.

Dunkler Rauch dringt am Dienstag (27. Juni) aus einer Dachgeschosswohnung in Hanau aus. © 5Vision.News

Nicht der erste Brand in Hanau – Anwohner ist unzufrieden

Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen, denn das Haus im Kinzigheimer Weg ist nicht das einzige, das hier in letzter Zeit in Flammen stand. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Bränden in Häusern oder Garagen im Umkreis. Der Hausbrand am Dienstag (27. Juni) ordnet sich also in eine Reihe von Vorfällen in Hanau ein und hinterlässt besorgte Anwohner.

Es sei bereits der dritte Brand in vier Tagen, teilt ein Anwohner der Agentur 5Vision News mit. Über die unsichere Situation in seiner Nachbarschaft ist er sichtlich verärgert: „Wir warten auf den Tag, an dem die Polizei vielleicht mehr machen kann. Wenn sie die erste Leiche rausziehen, dann wird wahrscheinlich mehr passieren.“

Die Feuerwehr in Hanau wurde am Dienstagnachmittag (27. Juni) zum Einsatzort gerufen. © 5Vision.News

Die einst der Stadt gehörenden Wohnungen würden immer mehr verwildern und „illegale Wohner“ anziehen, die sich in den leerstehenden Gebäuden einnisten würden. Meterhohes Gras und Ratten sorgen weiter für Unzufriedenheit. „Es ist nicht mehr schön hier.“ (Maibrit Schültken)



