DRK eröffnet hessenweit ersten Laden für Kinderkleidung

Hanau - Neue Räumlichkeiten eröffnen dem Hanauer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) neue Wege: Im ehemaligen Heizwerk der Hutier-Kaserne soll der erste auf Kinderbedarf spezialisierte Kleiderladen unter DRK-Regie in Hessen entstehen. Von Laura Hombach

Zwei Räume unterm Dach können für Seminare, Veranstaltungen und Feiern angemietet werden. Nicht nur von außen ist das Backsteingebäude mit dem großen Schornstein an der Ecke Johann-Karl-Koch- und Lamboystraße ein Hingucker. Auch im Inneren des ehemaligen Heizwerks ist im letzten Jahr viel passiert, nachdem das Gebäude von einer Privatperson gekauft wurde. Die neue Eigentümerin, die schon einige andere historische Gebäude in Hanau liebevoll saniert hat, hat auch hier wieder wahre Wunder gewirkt. In einer gelungenen Mischung aus Alt und Neu hat sie aus einer tristen Halle ein funktionelles und zugleich wohnliches Gebäude mit Charme gemacht.

Sehr zur Freude des Hanauer Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes, der die Räume angemietet hat und hier in der besonderen Atmosphäre des denkmalgeschützten Hauses auch ganz besondere Angebote machen will. So soll im Erdgeschoss Ende Februar ein Kinder-Kleiderladen mit 90 Quadratmetern Verkaufsfläche, in dem gebrauchte Kinderkleidung, Spielzeug und Kinderbücher zum günstigen Preis für jedermann zu erstehen sind, seine Türen öffnen. Ein Novum, nicht nur für das DRK Hanau, das in der Region bereits fünf Kleiderläden betreibt, sondern auch hessenweit der erste Laden, der sich unter der Regie des DRK auf Kinderbedarf spezialisiert.

Ein Versuchsballon, wie Kreisgeschäftsführer Stefan Betz erklärt, zugleich aber auch eine willkommene Möglichkeit, um einem Verbandsbeschluss des DRK, verstärkt auch Angebote für Kinder zu machen, in die Tat umzusetzen. Ein Angebot, das aber nur funktioniert, wenn auch die Bevölkerung mitmacht. Denn zum einen kann das DRK hier nur das zum günstigen Preis anbieten, was vorher gespendet wurde. Und zum anderen bedarf es vieler helfender Hände, denn der Betrieb des Kinder-Kleiderladens soll, wie in den anderen DRK-Läden auch, durch Ehrenamtliche gestemmt werden.

+ Noch fehlt es im künftigen Kinderkleider-Laden an Mobiliar und Waren. Das soll sich bis Ende Februar ändern. © Hombach 15 Helferinnen haben sich bereits gemeldet. Um über die ganze Woche ganztägige Öffnungszeiten anbieten zu können, werden aber noch weitere Ehrenamtliche gesucht. Dafür muss man weder ganze Tage noch regelmäßig jede Woche Zeit haben. „Wir sind für jede Stunde dankbar“, sagt Betz. Dankbar ist das DRK auch für alle Kleider-, Spiele- und Kinderbuchspenden. Der Kinderkleider-Laden soll aber nicht nur die Möglichkeit bieten, hier kostengünstig Ausstattung für den Nachwuchs zu erstehen (für Inhaber des Hanau-Passes gibt es auf den ohnehin günstigen Preis noch einmal 50 Prozent Nachlass). Der erzielte Erlös soll wieder der Gemeinschaft zugute kommen, das DRK will ihn an Hanauer Einrichtungen und Projekte für Kinder, wie etwa die Sterntaler oder das Schwanennest des Behinderten-Werks spenden.

Raum für Neues bietet das ehemalige Heizwerk auch eine Etage höher. Hier wurde durch das Einziehen einer Zwischendecke weiterer Raum geschaffen. Noch fehlt die Zwischenwand, welche die 140 Quadratmeter große Fläche in zwei gleichgroße Räume, die durch eine breite Tür miteinander verbunden sind, unterteilen soll. Diese werden dann vom DRK für Fortbildungen und Seminare genutzt oder zu diesem Zweck auch an andere Organisationen und Firmen vermietet. Doch auch Geschäftsleuten und Privatpersonen, die eine Feier oder Veranstaltung in dem Gebäude mit schickem Industrie-Charme abhalten wollen, bietet das DRK die Räume zur Miete an. Ob Firmenempfang, kulturelle Veranstaltung oder Geburtstagsparty – 50 bis 60 Personen können im ersten Stock gesellig beisammen sein, mehr lässt die Statik nicht zu. Eine Dachterrasse, die über eine Tür im ersten Stock zugänglich ist, soll in den nächsten Wochen noch entstehen.

Schon da ist indes der Kamin in der so genannten „Cafeteria“ im Erdgeschoss. Der mit einer kompletten Küche ausgestattete Raum steht den Mietern der oberen Räume ebenfalls zur Verfügung, sei es, um Seminarteilnehmer in der Mittagspause zu verköstigen oder um die Partygäste zu empfangen. Ein Raumangebot, das auch beim DRK zu ganz neuen Ideen geführt hat. „Es gibt Überlegungen, ob wir nicht After-Work-Veranstaltungen für die Mitarbeiter der umliegenden Firmen anbieten“, sagt Betz mit Blick auf den benachbarten Gebäudekomplex der ehemaligen Hutier- Kaserne. „Wir möchten diese Räume auch nutzen, um das DRK noch einmal mehr zu präsentieren“, sagt Betz, der sich etwa auch Lesungen am prasselnden Kaminfeuer gut vorstellen kann.