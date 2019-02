Beim Heiratsantrag auf der Bühne tobt der Saal

Kostümsitzung beim Carneval-Verein Klein-Auheim

+ © Kögel Schaurig-schön wurde es beim Auftritt der Gauditanzgruppe der CV, bei dem sich selbst Zombies und Untote zum Tanzen hinreißen lassen. © Kögel

Klein-Auheim – An Überraschungen mangelte es am Samstag bei der ersten Kostümsitzung des Carneval-Vereins (CV) Klein-Auheim in der TSV-Halle wahrlich nicht. Die erste gab es bereits am Anfang, als Prinz Hoppel I. auf offener Bühne um die Hand seiner Prinzessin Delphina I. anhielt. Von Dieter Kögel