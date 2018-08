Helikopter landet im Stadion

Hanau - Spektakuläre Vorführungen der Motorrad- und Reiterstaffeln oder von Wasserwerfern, aber auch viele Mitmachaktionen und jede Menge Informationen gehören zur 33. Polizeischau des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Am Samstag, 18. August, findet die Großveranstaltung erstmals in Hanau statt. Die Vorbereitungen seitens der Polizei und der Mitarbeiter der Stadt Hanau bereits laufen auf Hochtouren. Mit dem Herbert-Dröse-Stadion gebe es aufgrund der dortigen großen Flächen einen geradezu optimalen Austragungsort für die Polizeischau, so Polizeipräsident Roland Ullmann und Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Nach der offiziellen Eröffnung um 10.30 Uhr wird den Besuchern bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches und informative Programm.

Unter anderem wird das Kompass-Beratungsteam der Polizei und der Stadt Hanau über gemeinsame Projekte informieren. Hanau ist seit Dezember 2017 eine von vier Modellkommunen für die neue hessische Sicherheitsinitiative Kompass. Mit Kompass können Städte und Gemeinden die Sicherheit in ihrer Kommune selbst in die Hand nehmen, indem sie gemeinsam mit Polizei, Bürgern sowie weiteren Sicherheitspartnern Lösungen für Probleme vor Ort entwickeln.

Spektakuläre Höhepunkte der Polizeischau sind am 18. August ein Auftritt der Reiterstaffel, Vorführungen, bei denen Diensthundeführer zeigen, wie ihre vierbeinigen Kollegen einen Einbrecher verfolgen und die Landung eines Polizeihubschraubers im Stadion. Der Helikopter kann dann aus der Nähe bestaunt werden.

Weitere Attraktionen sind Vorführungen der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen sowie ein Geschicklichkeitsturnier der Jugendverkehrsschule, an dem Kinder zwischen 6 und 14 Jahren teilnehmen können.

Die Feuerwehr Hanau und die Bereitschaftspolizei Mühlheim präsentieren verschiedene Einsatzfahrzeuge. Dabei wird auch ein Wasserwerfer in Aktion zu bestaunen sein. Die Feuerwehr wird ihre Sondereinheit Höhenrettung präsentieren.

Informationsstände der Polizeiseelsorge, der Verkehrswacht, des Weißen Rings, der Hanauer Hilfe sowie des ADFC, der eine Fahrradcodierung anbietet, stehen ebenfalls auf dem Programm wie Vorführungen der Hanau Hornets, der Cheerleader und der Rope Skipper der TG Hanau.

Die Einstellungsberatung informiert über den Beruf des Polizeibeamten. Die Stabsstelle Prävention gibt unter anderem Tipps zum Thema Cyberkriminalität und Betrug. Die Spezialisten der Verkehrsinspektion erläutern die Funktion von Radargeräten und „Laserpistolen“.

Außerdem stellt die Kripo Hanau einen Tatort nach und zeigt die fachmännische Spurensuche. Kinder können sich einen Fingerabdruck nehmen lassen. An einem anderen Stand informieren Ermittler des Sachgebiets Sprayer über ihre Arbeit und geben Tipps, wie man die Schmierereien wieder beseitigen kann.

Für die kleinen Besucher stehen außerdem zwei Hüpfburgen und ein Soccerfeld zum Austoben bereit. Der SC 1960 Hanau und die Hanau Hornets bewirten die Besucher mit nationaler und internationalen Küche sowie Kuchen, Kaffee, American Icecream, Popcorn und Zuckerwatte.

Der Eintritt zu der Polizeischau ist frei. Die Nähe des Bahnhofs Wilhelmsbad sowie die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ermöglichen den Besuchern, die Veranstaltung auch mit Bahn oder mit dem Bus gut zu erreichen. Wer mit dem Auto kommt, findet kostenfreie Parkplätze am Wilhelmsbader Bahnhof und an der Wilhelmsbader Allee.

Im Zusammenhang mit der Veranstaltung ist bereits einen Tag vor der Polizeischau die Burgallee zwischen der Hochstädter Landstraße und der Maintaler Straße für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Am Tag der Polizeischau stehen für Besucher mit Gehbehinderung extra ausgewiesene Parkplätze in der Burgallee vor dem Herbert-Dröse-Stadion zur Verfügung. Informationen zur Polizeischau in Hanau findet man auch im Internet sowie in den Social-Media-Plattformen. (cs)

Infos unter www.polizei.hessen.de