Hanau - Zur Zeit gesperrt ist der Spielplatz Annastraße, ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche aus den Häusern an der Daimlerstraße.

Das, so ein Stadtsprecher, sei eine Reaktion darauf, dass der Spielplatz zuletzt nicht so genutzt worden sei, wie man es erwarten müsse. Es handelt sich offenbar um eine erzieherische Maßnahme. Der Spielplatz werde demnächst wieder geöffnet und dann auch wieder regelmäßig Standort des Spielmobils „Augustinchen“. (did)