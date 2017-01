Essig-Geruch über der Stadt

Hanau - Das Erscheinungsbild Hanaus ist nicht erst seit der Umgestaltung der Innenstadt dem Wandel unterworfen. Straßenansichten haben ihr Gesicht innerhalb der letzten 70 Jahre komplett verändert. Von Dieter Kögel

So auch der Bereich Nordstraße und Wilhelmstraße rund um die Wilhelmsbrücke nahe des Nordbahnhofs. Dort blühten Handwerk und Industrie bis in die Nachkriegszeit hinein; auch weil sich dort die Kriegsschäden in Grenzen hielten. Diesen Wandel hat der ehemalige Hanauer Museumsleiter Richard Schaffer-Hartmann untersucht und stellt ihn in einem Vortrag im Seniorenheim „Domicil“ vor. Das Grundstück, auf dem heute das Altenheim steht, war zuvor viele Jahre ein Ort des Handels. Das Heim mit seinen 141 Zimmern wurde auf dem Boden der ehemaligen Getränkefirma Reichert errichtet.

Aber es blühte nicht nur der Getränkehandel. In der Fabrik von Carl Bähner wurden Limonade und Mineralwasser hergestellt und abgefüllt. Von Carl Bähners Firma ist nichts mehr zu sehen. Aber die Mineralwasserflaschen aus Weißglas mit praktischem Bügelverschluss, die gibt es noch. Und die weisen in erhaben eingegossenen Buchstaben auf den Ursprung hin: „Eigentum von Carl Bähner, Hanau.“ Sammlerstücke, für die heutzutage rund 30 Euro erzielt werden können.

+ Der Schlot der Teppichfabrik Leisler & Co, der als Werbeträger diente, ist noch erhalten. © Kögel Essig und Branntwein entstanden in der Firma Hirschmann an der Ecke Wilhelmstraße Nordstraße zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Firma ging später an J. Stück und Nachfahren über und hielt sich wacker bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Die Abluft der Destille bestimmte häufig den Duft über dem Quartier bis in das Lamboy-Gebiet hinein, berichtet Schaffer-Hartmann. Und weil zum guten Branntwein auch die Zigarre gehört, war die Zigarrenfabrik Kehl & Güstin nicht weit. Eine von insgesamt 14 Zigarrenfabriken und zusätzlichen Kleinbetrieben, die 1863 in Hanau über 1 700 Menschen beschäftigten. Die edlen Teppiche für die Rauchersalons der noch in der Umgebung stehenden und heute denkmalgeschützten Fabrikantenvillen konnten die wohlhabenden Besitzer übrigens direkt bei der Teppichfabrik Leisler & Co. in der Nachbarschaft beziehen. Dass dort 1840 noch 34 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren von 6 bis 19 Uhr in Spinnerei und Weberei beschäftigt waren, bevor sie in der „Armenschule“ bis 20.30 Uhr die Schulbank drücken mussten, beeinträchtigte damals den geselligen Abend in den Villen wohl kaum.

Der Schlot der Teppichfabrik steht heute noch und erinnert an die wirtschaftliche Vergangenheit des Stadtviertels. Nicht ganz ohne Zutun von Schaffer-Hartmann, auf dessen Drängen hin der Schornstein unter Denkmalschutz gestellt wurde. An der Farbe des Wassers in der Kinzig nahe der Wilhelmsbrücke war bis ins 20. Jahrhundert hinein abzulesen, wie die Papierfabrik Fues gerade ihre Produktion kolorierte. Auch Spezialpapiere für Briefmarken und Geldscheine sind bei der „Pulvermühle und Papierfabrik“ von Carl P. Fues hergestellt worden. Und in einer Anzeige aus dem Jahr 1912 wirbt die Hanauer Firma unter anderem auch für weitere „Spezialitäten“ aus dem Hause Fues: „Fettdicht Pergament Ersatz“, „Fettdicht Pergamyn, gebleicht, farbig und getüpfelt“ oder „Käsepergament“.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Hanau Zur Fotostrecke

Schonender als die Papierfabrik sind die Räder der Herrenmühle an der Nordstraße mit der Kinzig umgegangen. Als Teil der Stadtbefestigung wurde hier mit Wasserkraft seit dem Mittelalter nicht nur Getreide gemahlen. Das ist Ausgangspunkt von Schaffer-Hartmanns Ausflug in die Hanauer Industriegeschichte: Sägemühle, Ölmühle und Walkmühle hat die durch das Wehr aufgestaute Kinzig in der langen Geschichte der ursprünglichen „Burgmühle“, die bereits 1402 urkundlich erwähnt ist, in Gang gesetzt und so die Versorgung der Bevölkerung gesichert.

Die Sicht auf die Herrenmühle von der Nordstraße aus, sie wurde indes verbaut, als die Maschinenfabrik Weinig 1894 ihre Produktionshallen vorwiegend für Maschinen des Brauereibedarfes aus rotem und gelbem Backstein hochgezogen hat - ein noch heute augenfälliges Relikt der bewegten Wirtschaftsgeschichte zwischen Nordstraße und Wilhelmstraße, in der Richard Schaffer-Hartmann bei seinem Vortrag blättern wird.

„Die Recherchen haben sich sehr schwer gestaltet“, sagt er. Denn „es gibt nicht viel Material“. Weil das, was vorhanden ist, aber gute Einblicke in die wirtschaftliche Vergangenheit gibt, will Schaffer-Hartmann weiter forschen. Und „vielleicht im Herbst oder Winter“ einen erweiterten Ausblick über dieses Stadtviertel und seine industrielle Vergangenheit ermöglichen. Der Vortrag auf Einladung des Vereins „Vereint helfen“ findet morgen ab 16 Uhr im „Domicil“ (Nordstraße) statt.