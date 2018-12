Experten kritisieren Parken auf dem Gehweg

Klein-Auheim/Hanau - Regelmäßig sind Verkehrsexperten unterwegs, um neuralgische Stellen für Fußgänger, Radler und Autofahrer in Augenschein zu nehmen. Bei der jüngsten Verkehrsschau stand unter anderem Klein-Auheim im Blickpunkt.

Dabei ging es um Schleichwege ebenso wie um parkende Lkw und mehr Sicherheit für Radler. Google Maps verwendet den Begriff „Kraftfahrzeug-Ersatzstraße“ für einen asphaltierten Waldweg parallel zur B45 am Wildpark in Klein-Auheim. Den Fachleuten ist dies ein Dorn im Auge. Denn kommt es auf der Schnellstraße zu einem Stau, versuchen Autofahrer diesen über die schmale „Ersatzstraße“ zu umfahren, obschon der Weg grundsätzlich für Kfz gesperrt ist.

Hanaus Straßenverkehrsbehörde will auf Google Einfluss nehmen, um das zu ändern. Das war nur eine der Erkenntnisse im Rahmen der jüngsten Verkehrsschau städtischer Fachleute zusammen mit Vertretern des Regierungspräsidiums (RP), der Polizei und von Hessen-Mobil.

„Diese Tour durch die Stadt dient in regelmäßigen Abstände dazu, Verbesserungsbedarf für Fußgänger, Radfahrer und Kfz-Verkehr zu ergründen und dabei die Kompetenz der beteiligten Behörden zu nutzen“, erläutert Stadtrat Thomas Morlock. Neben Klein-Auheim waren diesmal Mittelbuchen und Hohe Tanne die Schwerpunkte.

So soll an der Auffahrt der Fasaneriestraße zur B45 die Beschilderung und Markierung für Radfahrer überprüft werden, damit Radler an dieser viel befahrenen Stelle am Fahrbahnrand sicherer unterwegs sein können. Dazu gehört auch, das teils ungesicherte Abstellen von Lkw auf den Seitenstreifen zu unterbinden.

Mehr Radler-Sicherheit an Fasaneriestraße

Im Verlauf der Fasaneriestraße nach Klein-Auheim sollen außerdem verblasste Straßenschilder erneuert werden. Das war auch an anderer Stelle ein Ergebnis der Verkehrsschau, so an der Geleitstraße, in Abschnitten der Ludwigstraße in Steinheim und an der Kreuzung Maintaler Straße/Hochstädter Landstraße.

Damit insbesondere Schüler und Menschen mit Rollator und Kinderwagen auf dem Bürgersteig genügend Platz haben, wollen Straßenverkehrsbehörde und städtischer Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) prüfen, inwieweit das Gehweg-Parken beendet und auf den Straßenrand verlagert wird. Geschieht dies versetzt auf beiden Seiten, kombiniert mit Tempo 30, könne die viel befahrene Straße „für den Durchgangsverkehr unattraktiver werden“, erhofft sich Stadtrat Morlock.

Für die Geleitstraße hatte der Ortsbeirat Klein-Auheim gefordert, an der Stelle des querenden Radwegs unterhalb der Hellentalbrücke die Tempo-30-Regelung auszudehnen, um die Gefahren für Radler zu mindern. Was hier möglich ist, wollen die Fachleute bei einem gesonderten Termin näher erörtern, heißt es im Pressedienst der Stadt.

In Hanaus Innenstadt gibt es in der Nussallee am Vinzenz-Krankenhaus bisher kein Tempolimit von 30 km/h. Das will die Straßenverkehrsbehörde ändern, weil es sich bei der Klinik um eine „schutzbedürftige Einrichtung“ handelt.

Behörde sieht Kinderfiguren kritisch

Am Bismarckturm im Bereich Hohe Tanne will der Main-Kinzig-Kreis nach Angaben von Hessen-Mobil voraussichtlich 2019 die Fahrbahndecke der Kreisstraße erneuern. Im Bereich der Bushaltestellen will die Stadt prüfen, wie die Querung für Fußgänger sicherer gestaltet werden kann. Um das Tempo auf diesem Abschnitt einheitlich zu regeln, wird die Geschwindigkeit in beiden Richtungen auf 60 km/h begrenzt. Das Ortseingangsschild aus Richtung Wachenbuchen wird an die Kreuzung mit der Amselstraße versetzt. Die bisherige Regelung, nach der nur Anlieger in die Amselstraße einbiegen dürfen, soll aufgehoben werden. Eine Ortstafel versetzt werden soll auch in Mittelbuchen auf der L 3195 aus Richtung Bruchköbel um 200 Meter bis an die Kreuzung mit der Hamburger Allee.

Grundsätzlich vom RP geklärt wissen will die Straßenverkehrsbehörde zwei von ihr selbst genehmigte Achtsamkeitshinweise für Autofahrer an Fußgänger-Überwegen: Zum einen geht es um die reflektierenden blau-weißen Leitzylinder an den betreffenden Straßenschildern rechts und links vom Zebrastreifen. Die haben sich nach Meinung der Stadt an ausgewählten Stellen bewährt und sind in Nordrhein-Westfalen üblich. Zum anderen sieht das RP zusätzliche Kinderfiguren an Überwegsschildern eines Schulwegs kritisch. Hier bietet die Stadt an, solche Sondernutzungsgenehmigungen für aktive Schulelternbeiräte nur noch für sechs bis acht Wochen nach Schuljahresbeginn und nicht mehr an Verkehrszeichen zu erteilen. Eine Reaktion aus Darmstadt steht aus. (cs).