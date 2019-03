Nacht der Ausbildung: Über diese Berufe konnten sich Jugendliche informieren

Im Ausbildungslabor der angehenden Chemiker bei Evonik blubbert es farbig in Glaskolben. Die Schutzbrille für die Besucher ist obligatorisch – freundlich, aber bestimmt werden sie am Eingang an die geltenden Sicherheitsbestimmungen erinnert. Dann steht der Erklärung für den Versuch zum Thema Extraktion nichts mehr im Wege.

Hanau – Die vier Hanauer Unternehmen Evonik, Umicore, Goodyear Dunlop und Heraeus hatten am Freitag zur 3. Nacht der Ausbildung potenziellen Lehrlingen den roten Teppich ausgelegt. Interessierte Jugendliche konnten sich über die mehr als 30 in den Firmen zur Verfügung stehenden Ausbildungsberufe hautnah informieren. Von 17 bis 23 Uhr waren mehrere hundert Auszubildende der vier Unternehmen im Einsatz, um „auf Augenhöhe“ aus dem beruflichen Alltag zu berichten.

Seit 2015 kooperieren die vier Hanauer Unternehmen bei der Nacht der Ausbildung, die im Zweijahresrhythmus stattfindet. Damit die Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz nicht dem „Tappen im Dunklen“ gleichkommt. Ein Motto, das sich über die Jahre gehalten hat und die „Mission Ausbildung“ seit 2015 begleitet.

Auf dem Leuchtdisplay des erklärenden Azubis leuchtet der Name. Nur der Vorname. Man wird schnell privat mit den nahezu gleichaltrigen Gästen, die sich dadurch ihrerseits auch trauen, Fragen zu stellen, die sie bei einem erwachsenen Ausbilder vielleicht zurückhalten würden. Bei der Begutachtung des Vorgangs, wie die grüne Farbe aus Feldsalat extrahiert wird, werden dann durchaus auch mehr als nur rein fachliche Infos getauscht.

Zur Schutzbrille kommt beim Betreten des Ausbildungstechnikums mit seinen sechs Kesseln noch der Schutzhelm. Denn Rohre, Leitungen und Gerät wachsen in dem Raum hoch über die Köpfe der Besucher hinweg. Etwa 2800 Gäste waren es an den drei Standorten (Evonik und Umicore im Industriepark Wolfgang, Goodyear Dunlop und Heraeus).

Und selbst wenn Chemie bei Evonik das Bild zu bestimmen scheint, es wird auch im Bereich der Elektrotechnik erlernt, Programme zu schreiben, die Maschinen eine gewünschte Funktion ausführen lassen. Augenfällige Beispiele – ohne Schutzbrille und Schutzhelm – gab es zur Genüge. Durch das von Azubis geschriebene Programm sortiert eine Maschine verschiedenfarbige Kugeln aus. Per Knopfdruck des Kunden weiß ein roboterhafter Greifarm, was gewünscht wird und präsentiert Kaugummi oder Pfefferminzpastillen. Noch weiter geht es bei Heraeus, wo IT durchaus auch ein Wachstumspotenzial hat, wie Karin Saar von der Ausbildungsleitung sagt. Dennoch: Vier Stellen in diesem Bereich sind für das nächste Ausbildungsjahr noch zu vergeben. Wohl weil man „bei Heraeus nicht damit rechnet, dass es ein Arbeitgeber auch in dieser Branche ist“.

Ist es aber, wie das im funktionierenden Modell umgesetzte Projekt eines intelligent organisierten Parkhauses zeigte. Weiteres Beispiel: Der von Auszubildenden programmierte Roboter „Toni Pepper,“ die einzige künstliche Intelligenz im Betrieb, die einen Firmenausweis trägt. Für den Ausbildungsbereich eine Wachstumsbranche, wie Karin Saar sagt. Ebenso wie die Logistiker, die in einem anderen Gebäudeteil die Gäste in einem ferngesteuerten Gabelstapler die handwerklichen Befähigungen des Logistikers nachvollziehen lassen.

Stefan Grünewald, Ausbildungsleiter bei Goodyear Dunlop, hat in diesem Jahr erfreut registriert, dass die Gäste nicht im Pulk gekommen sind, sondern eher im gleichmäßigen Strom. „Da besteht dann mehr Möglichkeit zu intensiveren Gesprächen.“ Und die gab es in der Ausbildungswerkstatt in der Limesstraße am Freitag häufig. Auch von Gästen, die ganz genau wussten, auf was sie Wert legten, sagt Grünewald. Rund 80 Ausbildungsplätze stehen in der Lehrwerkstatt zur Verfügung, in der das Unternehmen neben dem eigenen Nachwuchs auch Auszubildende kleiner Unternehmen aus der Hanauer Umgebung schult. VON DIETER KÖGEL