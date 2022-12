Feuer in Hanau gelöscht - 200 Strohballen standen in Flammen

Von: Jana Ballweber, Sophia Lother

Bis zum Morgen bekämpft die Feuerwehr einen großen Brand in Hanau. Immer wieder müssen sich die Einsatzkräfte abwechseln, um Überlastung zu vermeiden.

Update vom Freitag, 30. Dezember, 11.30 Uhr: Der Strohballen-Brand in Hanau ist gelöscht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hanau mitteilte, konnte der Großeinsatz gegen 10.30 Uhr beendet werden, nachdem über 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hanau und Frankfurt fast zehn Stunden gegen die Flammen gekämpft hatten. Immer wieder habe man das Personal austauschen müssen, um Überlastung zu vermeiden, so der Sprecher.

Die Polizei ermittelt nun, wie hoch der Schaden ist und warum das Feuer ausgebrochen war. In der Nacht auf Freitag waren über 200 Strohballen in Flammen aufgegangen. In mehreren Wohnhäusern in der Umgebung hatten wegen der starken Rauchbelastung die Rauchmelder ausgelöst. Die Löscharbeiten gestalteten sich der Feuerwehr zufolge schwierig. Die Einsatzkräfte mussten die Strohballen teilweise kontrolliert abbrennen lassen.

In Hanau kämpft die Feuerwehr gegen einen verheerenden Brand. © 5vision.media

Strohballen brennen in Hanau: Feuerwehr die ganze Nacht im Einsatz

Erstmeldung vom Freitag, 30. Dezember, 8.02 Uhr: Hanau – Im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim brennen seit der Nacht auf Freitag (30. Dezember) rund 150 Strohballen. Die Feuerwehr Hanau meldete via Twitter, dass sie seit mehreren Stunden den großen Brand löscht. „Aufgrund der starken Rauchentwicklung kommt es zu einer großflächigen Geruchsbelästigung in- und um Klein-Auheim“, so die Einsatzkräfte.

Gegen 6.30 Uhr wurde die Feuerwehr Klein-Auheim von der Feuerwehr Großauheim abgelöst. Die Nachlöscharbeiten dauerten weiterhin an, so die Feuerwehr auf Twitter. Über den Verkehrsfunk ging auch an Anwohner eine Warnung heraus. Die Hessenschau meldet: „In Klein-Auheim werden die Anwohner wegen eines Brandes gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. [...] Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern“. (slo/jaba)

Erst kürzlich schlugen in Hanau Flammen aus dem Fenster eines Wohngebäudes. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.