Feuer im Wald: 100 Quadratmeter in Flammen

Hanau - Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rücken am Donnerstagabend zu einem Feuer im Wald aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 21.30 Uhr brannte im Bereich Oderstraße/Bruchköbeler Landstraße in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 66 eine Fläche, die sich bis auf zirka 100 Quadratmeter ausbreitete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181/100-123 zu erreichen. Erst vor wenigen Tagen kam es zu einem Flächenbrand in der Nähe der Fasanerie in Klein-Auheim. (dr)

Rubriklistenbild: © dpa