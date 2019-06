Feuer bei Ikea: Und auch sonst hatte die Feuerwehr in Hanau am Montag viel zu tun

Zu zahlreichen Einsätzen musste am Montag die Hanauer Feuerwehr ausrücken. Auch bei Ikea gab es einen Brand, in dessen Folge das Möbelhaus geräumt werden musste.

Hanau - Zunächst musste die Feuerwehr bei einem Unfall eingreifen und einen Verletzten mit offenem Schienbeinbruch aus einem Geländer befreien. Einen weiteren Alarm gab es in der Mittagszeit, als die Helfer zu einem ausgedehnten Gartenhüttenbrand in Schöneck gerufen wurde.

Und dann gab es auch noch einen Feueralarm bei Ikea. Bei dem Möbelhaus in der Oderstraße brannte ein elektronisches Parkplatzhinweisschild. Ein Kunde hatte daraufhin die Brandmeldeanlage ausgelöst, was zur Räumung des Geschäfts führte.

Dachhausbrand in Steinheim

Glimpflich verlief das Unwetter In Hanau. Ein umgestürzter Baum, der die Wilhelmsbader Straße versperrte und ein Blitzeinschlag in ein Stellwerk des Hanauer Bahnhofs bescherten der Feuerwehr dennoch weitere Einsätze.

+ Dachhausbrand in Steinheim © Feuerwehr Hanau

Am frühen Abend musste die Feuerwehr dann zu einem Dachhausbrand in der Ludwigstraße in Steinheim ausrücken. Drei Menschen wurden aus dem Gebäude gerettet. Während die Löscharbeiten noch liefen, stand bereits der nächste Einsatz an, denn auch bei einem folgenschweren Unfall zwischen Bruchköbel und Mittelbuchen waren die Retter gefragt.

Frontaler Zusammenstoß endet tödlich

Bei dem frontalen Zusammenstoß von einem BMW mit einem Ford zwischen Bruchköbel und Mittelbuchen wurde ein 49-Jähriger in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Verletzten zwar befreien, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Verletzter wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

Und noch ein Mal musste die Feuerwehr am Abend ran. Eine defekte Heizungsanlage in Steinheim sorgte für eine Rauchentwicklung, der die Hanauer Einsatzkräfte auf den Grund gehen mussten, bevor ein ereignisreicher Tag sein Ende fand.

Von Tobias Möllers

Das könnte Sie auch interessieren

Kurios: Ikea kreuzt zwei Gegenstände: Wird das Produkt ein Hit?

Ikea bringt ein neues Produkt auf den Markt. Dabei handelt es sich um eine Kombination zweier Alltagsgegenstände - doch ergibt das Sinn?

Revolutionäre Neuerung bei Ikea: „Wir gehen mit einem klaren Ziel voran“

Ikea erneuert mal wieder seinen Service - und zwar den für die Autofahrer. Mit einer Neuerung will das schwedische Möbel-Unternehmen etwas für die Umwelt tun.

Ikea bietet einen neuen Service - den kennt man sonst von Autohändlern

Mit einer geplanten Service-Neuerung will der

Möbelriese Ikea etwas für die Umwelt

und finanzschwache Kunden tun.