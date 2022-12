Gebäude in Hanau in Flammen: Feuerwehr bei Wohnungsbrand im Einsatz

Von: Vincent Büssow

In Hanau schlagen Flammen aus dem Fenster eines Wohngebäudes. Die Feuerwehr macht sich an die Löscharbeiten – und sucht nach Menschen in Gefahr.

Hanau – In der Nähe des Hauptbahnhofs ist es zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr Hanau wurden am Dienstag (27. Dezember) gegen 19 Uhr alarmiert, da ein Gebäude im Kinzigheimer Weg in Flammen stand. Bereits bei Ankunft der Einsatzkräfte wurde das Ausmaß des Feuers erkennbar, wie die Behörde mitteilte: Deutlich sichtbare Flammen schlugen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Wohngebäudes.

Unter Atemschutz machten sich die Feuerwehrleute an die Löscharbeiten. Obwohl es sich um ein unbewohntes Haus handelte, wurde das stark verrauchte Gebäude auf eventuell vermisste Personen abgesucht.

In Hanau war die Feuerwehr mit Löscharbeiten eines Wohngebäudes beschäftigt. © Feuerwehr Hanau

Wohnungsbrand in Hanau: 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz

Letztendlich wurde niemand bei dem Brand verletzt. Das Feuer war zudem gegen 20 Uhr gelöscht. Bereits 45 Minuten später hatten die 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hanau auch die Aufräumarbeiten beendet.

Erst vor Kurzem war die Feuerwehr Hanau bei einem Brand in der Innenstadt im Einsatz. Bei Bauarbeiten in einem Wohn- und Geschäftshaus war eine Gasleitung beschädigt worden.