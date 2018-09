Feueralarm: Forum Hanau wurde geräumt

Das Forum in Hanau

Hanau - Kleine Schrecksekunde für Kunden und Mitarbeiter des Forum Hanau am Samstagnachmittag. Gegen 17.15 Uhr, als mehrere tausend Menschen in den fünf Gebäudekomplexen des Forum Hanaus unterwegs sind, gibt es Feueralarm.

Kunden und Mitarbeiter werden in Durchsagen auf Deutsch und auf Englisch aufgefordert, das Einkaufszentrum zu räumen. Das läuft äußerst ruhig ab. Die Kundinnen und Kunden begeben sich ruhig und ohne geringste Anzeichen von Panik zu den Ausgängen. Währenddessen rücken vor dem Forum Hanau Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste gemäß des für solche Fälle geltenden Einatzplans an. Doch schnell stellt sich heraus, dass ein Unbekannter offenbar mutwillig den Feueralarm ausgelöst hat, wie Einsatzleiter Markus Doose mitteilt. Die Feuerwehr kann Entwarnung und das Forum Hanau für Besucher wieder freigegeben werden. (did)