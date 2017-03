Neues Haus für Brandschützer

Von der bisherigen Wache in der Pumpstation in Kesselstadt ist die Feuerwehr nun in ihr neues Domizil an der Karlsbader Straße in der Weststadt umgezogen.

Hanau - Die neue Feuerwache 2 an der Karlsbader Straße in der Hanauer Weststadt ist bezogen worden. Rund 600.000 Euro hat der zweistöckige Neubau neben dem Heizkraftwerk gekostet.

In dem modernen Gebäude stehen künftig entsprechende Räumlichkeiten für den sozialen Bereich, aber auch Spindräume sowie ein Büro und ein Aufenthaltsraum für die Einsatzkräfte zur Verfügung. In der Fahrzeughalle können ein Löschfahrzeug und ein Mannschaftstransportfahrzeug untergestellt werden. Wie Oberbürgermeister und Brandschutzdezernent Claus Kaminsky bei der Begrüßung im neuen Domizil ausführte, kostete die Feuerwache insgesamt rund 600.000 Euro.

Das Land Hessen beteiligte sich an dem Neubau mit knapp 120.000 Euro. Mit dem Umzug wurde endlich ein Schlusspunkt unter die unbefriedigende Raumsituation der Feuerwache II gesetzt. Sie war bisher in der Pumpstation in Kesselstadt untergebracht, wo eine Betreuungseinrichtung für behinderte Kinder entsteht.

Der neue Feuerwehr-Standort an der Karlsbader Straße sei gut erreichbar und zeitgemäß ausgestattet, so Kaminsky. „Gerade mit Blick auf die viele Ehrenamtlichen, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl einsetzen, freue ich mich sehr, mit dem Neubau auch ein Signal der Anerkennung und Würdigung dieses Engagements geben zu können.“ Immerhin würden allein von der Außenstelle der Feuerwehr Mitte rund 100 Einsätze im Jahr gefahren.

Bis unmittelbar vor dem Einzug waren Handwerker und Kräfte der Feuerwehr damit beschäftigt, das Gebäude und den Außenbereich fertig zu stellen, damit der Einzug reibungslos von statten gehen konnte. In den nächsten Tagen werden hie und da noch die Räumlichkeiten so ausgestattet und hergerichtet, dass sich die rund 20 Einsatzkräfte zurechtfinden und sie sich in „ihrer“ Wache wohlfühlen. (cs)

