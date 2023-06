Feuerwehr befreit auf dem Main in Hanau Kormoran aus Angelschnüren

Kormoran gerettet

+ © Feuerwehr Mit dem Boot rückten die Helfer aus und befreiten den Kormoran aus der Angelschnur. © Feuerwehr

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katrin Stassig schließen

Weitere schließen

Von einer dramatischen Rettungsaktion auf dem Main berichtet die Hanauer Feuerwehr. Dort hatte sich am Mittwochabend bei Klein-Auheim ein Kormoran in einer Angelschnur verfangen. Das Tier drohte zu ertrinken.

Die Helfer rückten mit dem Boot der Feuerwehr Klein-Auheim aus und befreiten den Kormoran aus seiner misslichen Lage. Im Anschluss übergaben die Retter den Vogel an die Wildtierfreunde in Maintal. Dort soll der Kormoran gesund gepflegt und anschließend in die Freiheit entlassen werden, heißt es abschließend im Bericht der Feuerwehr. (Von Katrin Stassig)