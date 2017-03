Feuerwehr braucht Verstärkung

Zur Wahrung des Brandschutzes in Hanau sind freiwillige Brandschützer unerlässlich. Die Feuerwehr Mittelbuchen hat große Personalsorgen, doch auch in anderen Stadtteilwehren drohen Engpässe.

Mittelbuchen - Bedingt einsatzbereit: Die Freiwillige Feuerwehr Mittelbuchen hat große Personalprobleme. Sie braucht dringend mehr aktive Feuerwehrleute, um verlässlich die Tagesalarmstärke einhalten zu können.

Deshalb wollen die Brandschützer nun eine große Mobilisierungskampagne starten. Und auch in anderen Stadtteilen wird es eng. Wenn der örtliche Tennis-club am Ostersamstag hinter der Mehrzweckhalle das traditionelle Osterfeuer entzündet, dann ist die Freiwillige Feuerwehr Mittelbuchen nicht nur zugegen, damit niemand zu Schaden kommt. Sie will auch den Anlass nutzen und Menschen für den aktiven Brand- und Katastrophenschutz gewinnen. Das ist Teil einer Mobilisierungskampagne, die Mittelbuchens Wehrführer Jens Fischer fahren will: „Für das Besetzen unseres Löschfahrzeugs brauchen wir neun Einsatzkräfte. Zusätzlich sind 100 Prozent Ausfallreserve nötig. Aber die Mittelbücher Feuerwehr, die mehr als 500 Mitglieder zählt, hat derzeit nur 21 im Ort wohnenden Aktive sowie drei in Nachbarkommunen.“ Zu den Aktiven gehören zudem sieben Schichtarbeiter, die nur bedingt verfügbar seien. Bei den jüngsten Einsätzen habe sich gezeigt, dass es mangels Personal „allmählich kritisch wird“.

2016 fuhr die Feuerwehr Mittelbuchen 100 Einsätze. 90 davon im Stadtteil selbst, darunter allein 30 anlässlich des Hochwassers im Juni. Bis vor einigen Jahren konnten die damals noch im Ort tätigen Landwirte einen Teil des Brandschutzes durch kurze Einsatzwege selbst bewerkstelligen. Doch die Bauern sind praktisch „ausgestorben“. Heute verdient kaum ein aktiver Brandschützer im Ort selbst sein Geld. Stellenwechsel, Berufseinstieg, Studium, fehlender bezahlbarer Wohnraum im Stadtteil – die Gründe dafür, dass aktive Brandschützer in Mittelbuchen ausscheiden, sind vielfältig. „Hinzu kommt“, so Fischer, „dass durch den Wegfall der Wehrpflicht Interessierte verloren gingen. Früher war die Feuerwehr eine Alternative zum Wehrdienst.“

„Mittelbuchen ist derzeit unser Sorgenkind“, sagt Hanaus Feuerwehrchef Peter Hack. Doch Personalengpässen drohten, wenn auch nicht so gravierend, auch in anderen Stadtteilen. Deshalb will Hack die Mobilisierungskampagne mittelfristig stadtweit ausdehnen. Denn für die Gewährleistung des Brandschutzes in der Brüder-Grimm-Stadt sind die Freiwilligen Feuerwehren unerlässlich. Das Hanauer Gefahrenabwehrkonzept basiert nämlich auf dem engen Zusammenspiel von haupt- und ehrenamtlichen Kräften. So werden bei Einsätzen in den Stadtteilen in der Regel die Hauptamtlichen und die Freiwillige Feuerwehr vor Ort alarmiert. Sollte es nicht gelingen, für Mittelbuchen die erforderliche Personalstärke zu gewährleisten, könnte es sein, dass künftig bei Einsätzen auch Wehren aus benachbarten Stadtteilen regelhaft alarmiert würden. Hack: „Das würde natürlich eine Mehrbelastung für alle bedeuten, die wir vermeiden wollen.“

Doch der Feuerwehrchef hat die Hoffnung nicht aufgegeben, mehr Menschen für den aktiven Brandschutz zu gewinnen. Eine Zielgruppe sind auch junge Mütter, von denen es durch den Zuzug zahlreicher junger Familien nach Mittelbuchen eine ganze Reihe gibt. „Frauen, die vorübergehend nicht berufstätig und damit zuhause sind, könnten im Ernstfall schnell vor Ort sein.“ Bilde sich solch eine „Mütter-Gruppe“, ließe sich untereinander auch die Kinderbetreuung regeln. Andere Kommunen hätten vorgemacht, dass das funktioniere, so Hack. Es gibt auch Anreize für den freiwilligen Feuerwehrdienst. So will die Stadt, wenn es um Einstellungen etwa beim Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service geht, Bewerber mit dem Nachweis aktiver Feuerwehrarbeit bei gleicher Qualifikation bevorzugen. Hack hält die Ausbildung für den freiwilligen Feuerwehrdienst für so gut, dass sie auch für den beruflichen Erfolg förderlich sein kann. (did)