Feuerwehr macht ihrem Frust über Facebook Luft

Main-Kinzig-Kreis – Bei einer Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall bei Nidderau wurden Feuerwehrkräfte von Verkehrsteilnehmern beschimpft. Das berichtet die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite.

Die Kameradinnen und Kameraden waren am Dienstag um 7.22 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße alarmiert worden, weil Betriebsmittel aus den beschädigten Fahrzeugen ausliefen.

„Wir haben großes Verständnis für alle, die heute Morgen im Stau standen und so zu spät zur Arbeit oder ihren sonstigen Zielen gekommen sind. So etwas ist ärgerlich. Aber auch wir kamen zu spät zur Arbeit und unserem sonstigen Tagewerk, denn wir waren für Euch im Einsatz. Freiwillig und unentgeltlich. Einfach so, weil das unser Hobby ist“, teilte die Feuerwehr mit. Und beklagte sich auch über das Verhalten einiger Verkehrsteilnehmer: „Den Frust über den morgendlichen Stau an den Kräften der Feuerwehr auszulassen und uns mit wilden Schimpfworten zu bedenken, erzeugt bei uns doch Unverständnis und Irritation. Das ist nicht nett und wird unserer Arbeit nicht gerecht. Abhilfe für die betreffenden Zeitgenossen könnte hier Dienst in der Einsatzabteilung einer Feuerwehr schaffen, denn wir müssen nicht im Stau stehen. Danke für Euer Verständnis!“ (azi)

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa