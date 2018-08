Förderverein lädt ein zum Wildpark-Fest

Hanau - Ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens des Vereins der Freunde und Förderer des Wildparks Alte Fasanerie Klein-Auheim steht am Sonntag, 19. August, das traditionelle Wildpark-Fest. Dazu werden wieder tausende Besucher im Wildpark erwartet.

Geboten werden ab 12 Uhr Attraktionen für Groß und Klein – von der Hüpfburg und der Bastelecke bis hin zu speziellen Führungen zu den Tieren. Jagdhornbläser, die Klein-Auheimer Schlepperfreunde mit ihren historischen Traktoren und die Pilzschule Hessen wollen für Unterhaltung und Information sorgen. Das Besondere an diesem Tag: Statt des normalen Eintritts in den Tierpark zahlt jeder Besucher das, was er gern möchte. Der Förderverein hofft außerdem auf Spenden. J did.