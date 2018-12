Sie retten Lebensmittel vor der Tonne

Lebensmittel, die ansonsten im Müll landen würden, retten Thomas Bernt und seine Mitstreiter und sorgen für die Verteilung. Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen laut Bundeszentrale für Ernährung in Deutschland jedes Jahr in den Abfalltonnen.

Hanau - Die Lebensmittelretter von Foodsharing Hanau/Main-Kinzig hatten sich Anfang des Jahres als Verein gegründet. Kürzlich bekamen sie nach achtmonatigen Gesprächen von den Finanzbehörden auch die Gemeinnützigkeit zugestanden. Von Dieter Kögel

Für den Vorsitzenden Thomas Bernt und seine Mitstreiter gute Voraussetzungen, um der Verschwendung von Lebensmitteln noch effektiver entgegenzuwirken.

Denn als Organisation, in der keine Mitgliedsbeiträge erhoben und finanziell keinerlei Gewinne gemacht werden, sind die Foodsharer aus dem Bereich Hanau/Main-Kinzig auf private und öffentliche Unterstützung angewiesen.

Wie in Bruchköbel, wo die Gruppe einmal wöchentlich mit der evangelischen Jakobus-Gemeinde bei der Verteilung von Lebensmitteln kooperiert. Während die Kirchengemeinde haltbare und abgepackte Lebensmittel ausgibt, ergänzt die Foodsharing-Gruppe das Angebot kostenfrei mit der kurz vorher von Spendern aus dem Handel eingesammelten Frischware.

Kisten mit Salat, Paprika, Rosenkohl, vielen anderen Gemüsesorten und Obst tragen Tomas Bernt und Sven Beckert-Karbon in den Gemeindesaal, präsentieren das Angebot für die Abholer auf den Tischen. Daneben gibt es eine reiche Auswahl an Backwaren. Das sieht alles üppig aus, ist aber an diesem Donnerstag „nicht so viel“, weiß Thomas Bernt aus Erfahrung. Vor allem aber ist er sicher: „Um 18 Uhr ist alles weg.“

Nach langen Vorgesprächen mit der Kirchengemeinde ist das gemeinsame Projekt im Dezember angelaufen. Von Anfang an war die Resonanz auf die Ergänzung des Angebots mit Frischem „überwältigend.“ Frisches, das ansonsten im Müll gelandet wäre. Das muss nicht sein, sagten sich die Lebensmittelretter, und knüpften Kontakte mit Produzenten und Märkten, um die Weiterverwendung dessen zu ermöglich, was keinen Platz mehr in den Verkaufsregalen hat.

Rund 45 Mitglieder hat der Verein inzwischen. Viele davon sorgen ehrenamtlich dafür, dass die Waren abgeholt werden und zur Verteilung kommen. Über WhatsApp, das für rund 150 Nutzer Kontaktmedium ist, oder Facebook-Gruppen, in denen um die 300 Mitglieder das Foodsharing-Angebot abfragen können, werden die Infos verbreitet.

Auf demselben Weg melden sich die Interessierten bei den Verteilern in Maintal, Nidderau, Wächtersbach, Gelnhausen und Hanau, um die geretteten Lebensmittel abzuholen und zu verwerten. Auch das Ebay-Kleinanzeigen-Portal dient dazu, Lebensmittel oder zu viel zubereitetes Essen kurzfristig anzubieten. Um diese Idee noch weiter in die Öffentlichkeit zu tragen und zu verbreiten, sind die Aktiven von Foodsharing Hanau/Main-Kinzig sehr kreativ.

Im Mehrgenerationenzentrum Fallbach in Hanau wird seit geraumer Zeit einmal im Monat zusammen gekocht - mit geretteten Lebensmitteln. Zwischen zehn und 20 Gäste kommen regelmäßig, erzählt Thomas Bernt, begutachten die gerettete Lebensmittelausbeute, diskutieren die Verarbeitung und Zubereitung, schälen und schnippeln gemeinsam, bevor die beiden Köche in der Küche an Pfannen und Töpfe gehen, und manchmal sogar ein Zwei-Gänge-Menü kreieren. Dabei gebe es auch irgendwie eine Rückbesinnung auf Küchenwissen, das im Zeitalter von Fertiggerichten immer mehr in den Hintergrund zu treten scheint, wie die Lebensmittelretter immer wieder feststellen müssen.

Gerne dürften es nach Thomas Bernt mehr solcher Aktionen sein. Doch dafür bedarf es neuer Mitstreiter, um die die Lebensmittelretter natürlich auch werben. Im kommenden Jahr wollen sie mit dabei sein, wenn in Hanau der Christopher-Street-Day gefeiert wird. Ein gutes Forum sei das, um zu zeigen, was aus den eigentlich dem Müll geweihten Lebensmitteln noch gemacht werden kann, sagen sie.

Auch den Fahrradsonntag „Kinzigtal Total“ peilen die Lebensmittelretter an, um mit einem Infostand und leckerem Essen gegen eine Spende auf die Problematik der Lebensmittelverschwendung hinzuweisen. Und ein Tag in der Hütte der sozialen Organisationen auf dem Hanauer Weihnachtsmarkt, das wäre eine weitere wünschenswerte Aktion im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Foodsharing Hanau/Main-Kinzig informiert auch im Internet über seine Arbeit.