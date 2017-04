Foodtrucks zur Premiere der „Meile“

Großauheim - Der Großauheimer Gewerbeverein geht neue Wege. Statt des in den vergangenen Jahren regelmäßig organisierten Irminratsmarkts, einem Gewerbemarkt im mittelalterlichen Gewand, wollen die Gewerbetreibenden mit der „Auheimer Meile“ den Kunden in Hanaus größtem Stadtteil etwas Neues bieten.

Der Countdown für die Premiere der „Auheimer Meile“ läuft. Am Wochenende, 29. /30. April, geht es los. Unter dem Motto „Auheimer Angrillen“ steht der erste Markt dieser Art. Der Gewerbeverein Großauheim hat für diesen neuen Markt ein buntes Programm zusammengestellt. Die gesamte Hauptstraße, einschließlich Rochusplatz und ein Teil der Krotzenburger Straße, werden an den beiden Markttagen für den motorisierten Straßenverkehr gesperrt sein. Sowohl samstags als auch sonntags werden die beteiligten Geschäfte geöffnet haben. Zusätzlich bereichern so genannten „Foodtrucks“ die Veranstaltung. Zum Thema Grillen passen Burger, Pulled Pork, Würstchen etc. Aber auch andere Spezialitäten werden an den rollenden Imbissständen angeboten. Für Kinder werden zwei Hüpfburgen und ein Karussell aufgebaut. Die Feuerwehr zeigt in einer realistischen Übung Wichtiges zum Thema Brandschutz. Auch die musikalische Unterhaltung wird nicht fehlen. Die Marktzeiten sind am Samstag von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. (did)

Auch mit Foodtrucks:

