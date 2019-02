Forum Hanau weiter auf Suche nach neuem Restaurant-Mieter

Hanau – Gut drei Jahre nach seiner Eröffnung ist das Einkaufszentrum Forum Hanau am Freiheitsplatz weiterhin ein Besuchermagnet.

Durchschnittlich 25.000 Besucher zählt das Einkaufszentrum nach Angeben des Centermanagements täglich, am Wochenende sollen es sogar bis zu 40 000 sein. Beste Voraussetzungen für die mehr als 90 Mieter. Dennoch musste das Vapiano-Restaurant im Erdgeschoss kürzlich wegen Insolvenz schließen – trotz besonders prominenter Lage direkt am Freiheitsplatz (wir berichteten). Die Gastrofläche steht seither leer.

„Aktuell suchen wir weiter nach einem Nachmieter für die Räume, in denen bisher Vapiano war. Es handelt sich um eine Prime-Location gegenüber des Hanauer Busbahnhofs, an dem täglich mehrere tausend Menschen umsteigen“, sagt Heiner Hutmacher vom Centermanagement auf Anfrage. Die amerikanische Franchise-Kette Burger-King hatte nach Information unserer Zeitung Interesse, die ehemaligen Räume der Restaurantkette anzumieten. „Natürlich haben wir auch mal mit Burger-King gesprochen“, räumt Hutmacher ein. „Wir suchen einen Systemgastronom oder Einzelbetreiber, weil es eben eine Location in guter Lage ist“, sagt er.

Angesprochen auf einige weitere Ladenleerstände im Forum Hanau antwortet Heiner Hutmacher: „Es gibt immer wieder Wechsel und Neuvermietungen, fast immer im Untergeschoss. In der Tat ist das Shopping-Center nicht voll vermietet, eben speziell im Untergeschoss. Da hat es zwei Geschäfte direkt nebeneinander erwischt. Ein Geschäft mit Nahrungsergänzungsmittel sowie ein Einzelbetreiber mit Textilien haben Insolvenz angemeldet. Schauen wir mal, was das Jahr bringt. Wir hoffen, dass die Ladenfläche möglichst schnell vermietet wird“, so Hutmacher.

Derzeit habe das Forum Hanau einen Vermietungsstand von über 95 Prozent, im letzten Quartal seien es sogar 97 Prozent gewesen. (lj/hoh)