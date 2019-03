Frankfurt-Pendler fahren eine Million Kilometer

In nur acht Jahren ist die Zahl der Arbeitsplätze im Main-Kinzig-Kreis um über 20 Prozent gestiegen.

Hanau/Main-Kinzig-Kreis – Laut der Auswertung der jüngsten Daten der Bundesagentur für Arbeit durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hanau- Gelnhausen-Schlüchtern gab es im Jahr 2018 insgesamt 136 040 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Kreis. Das sind fast 25000 Arbeitsplätze mehr als 2010. Angesichts der Diskussion um die Kreisfreiheit Hanaus ist dessen wirtschaftliche Bedeutung von besonderem Interesse. Die Stadt stellt mit 47 863 Arbeitsplätzen über ein Drittel aller Arbeitsplätze im Kreisgebiet. Das sind mehr Arbeitsplätze, als die in der Rangfolge folgenden sechs Kommunen zusammen aufweisen: Gelnhausen (14 518 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze), Maintal (9 015), Erlensee (6 798), Langenselbold (6 162) und Schlüchtern (5 755) sowie Bad Soden-Salmünster (4 761).

Allerdings holt der restliche Main-Kinzig-Kreis auf: Hier stieg die Zahl der Arbeitsplätze seit 2010 um 26 Prozent, in Hanau waren es 15 Prozent. Betrachtet man nur die Dynamik der Arbeitsplatzentwicklung zwischen 2010 und 2018, hat Hammersbach mit einem Wachstum von 82,4 Prozent die Zahl seiner Arbeitsplätze fast verdoppelt. Auch die Gemeinden Biebergemünd mit 68,9 Prozent und Freigericht mit 67,0 Prozent sowie Langenselbold mit 64,6 Prozent verzeichnen einen starken Anstieg in diesen acht Jahren.

Die drei Teilregionen des Main-Kinzig-Kreises haben sich im gleichen Zeitraum ähnlich entwickelt: Der Altkreis Hanau hat mittlerweile 83 787 Arbeitsplätze, ein Plus von 21,7 Prozent. Der Altkreis Gelnhausen ist mit 23,5 Prozent sogar noch etwas stärker gewachsen und liegt jetzt bei 36 960 Arbeitsplätzen. Besonders erfreulich ist laut IHK das Wachstum im vom demografischen Wandel stärker belasteten Altkreis Schlüchtern: Ein Plus von 20,1 Prozent führt zu 15 293 Arbeitsplätzen.

Dieses Wachstum wird auch an den veränderten Pendler-Strömen deutlich: Hatten im Jahr 2010 nur Hanau mit 12 393 Menschen sowie Gelnhausen (4 000) mehr Ein- als Auspendler und damit einen Pendler-Überschuss, sind es 2018 auch noch Erlensee (953) und Langenselbold (440). In allen anderen Kommunen fahren jeden Morgen mehr Menschen zur Arbeit weg als im Gegenzug einpendeln. Misst man die dabei zurückgelegte Entfernung, legen Einwohner des Main-Kinzig-Kreises erstmals jeden Morgen mehr als eine Million Kilometer zurück, um an ihren Arbeitsplatz nach Frankfurt zu kommen, hat die IHK errechnet. „Auf der einen Seite bedeutet das einen ständigen Strom an Löhnen und Gehältern aus Frankfurt in den Main-Kinzig-Kreis. Auf der anderen sind die Umweltbelastungen durch das Verkehrsaufkommen enorm“, so der Wirtschaftsverband.

Allerdings ändert sich das Pendlerverhalten im Main-Kinzig-Kreis: Insbesondere aus dem Osten des Kreises fahren Pendler weniger weit als bisher. So ist die Zahl der Auspendler aus Steinau nach Frankfurt um acht Prozent, aus Schlüchtern um 10,3 Prozent und aus dem Jossgrund um 17,5 Prozent gesunken. Die Statistik zeigt, dass viele von ihnen mittlerweile näher gelegene Arbeitsplätze gefunden haben. Auch deshalb sei die Zahl der Pendler aus dem Kreis nach Frankfurt nur noch um 9,1 Prozent auf 32 769 gestiegen.

„Die gute Infrastruktur im Main-Kinzig-Kreis, dazu gehören die Breitband-Versorgung sowie die weit überdurchschnittliche Verkehrsanbindung, schafft hier mehr und mehr Arbeitsplätze. Unseren Pendlern hilft dies, sich Arbeitsplätze in der Nähe ihres Wohnorts zu suchen. Das entlastet die Umwelt und führt zu weniger Staus“, sagt IHK-Mitarbeiterin Sharon de Sousa. (cs.)