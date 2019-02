Mit Freude ins Jahr des Schweins

Hanau – Mit einem bunten Showprogramm starteten chinesische und deutsche Gäste am Donnerstagabend im Congress Park Hanau im Rahmen des Frühlingsfestes, das im chinesischen Kalender den Jahreswechsel einläutet, in das Jahr des Schweines. Von Dieter Kögel

Karl-Rehbein-Schule, der Verein Freundschaft mit Taizhou und der Verein der Überseechinesen hatten zu dem überregional bekannten und beliebten Fest eingeladen. Bereits zum vierten mal fand das chinesische Frühlingsfest an der Karl-Rehbein-Schule statt, wie Schulleiter Jürgen Scheuermann, der auch Vorsitzender des Freundschaftsvereins ist, nicht ohne Stolz betonte. Und für die deutschen Gäste bedeute dies, Neujahr gleich „zweimal feiern“ zu können.

Das Jahr des Schweines verheiße Glück. Und das Glück „liegt nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft,“ so Scheuermann. Um eine gute und gemeinsame Zukunft beider Länder seien sowohl die Karl-Rehbein-Schule bemüht, die seit vielen Jahren enge Kontakte mit der Hanauer Partnerstadt Taizhou unterhalte, als auch der Freundschaftsverein. „Wir wollen eine Brücke sein,“ so Scheuermann. Und an die chinesischen Gäste gewandt unterstrich er: „Hier sind Sie unter Freunden.“

So sah es auch der neue chinesische Generalkonsul Sun Congbin, der in seinen Grußworten allen Anwesenden für das neue Jahr Gesundheit, Gelassenheit und Erfolg bei allen Unternehmungen wünschte.

Unter der Leitung von Petra Weiß eröffneten Orchester und Chor der Karl-Rehbein-Schule das bunte und vielfältige Bühnenprogramm. Nach der Schulhymne intonierten die jungen Sängerinnen und Sänger sogar ein chinesisches Volkslied in Landessprache. Und das sehr gut, wie der Generalkonsul bestätigte.

Dann wurde eingetaucht in die chinesische Kultur. Die „Chinese original sound & dance troup“ aus Peking beeindruckte mit verschiedenen Tänzen. Allen waren, wie beim Tanz „Der Hase und der Mond,“ akrobatische Elemente eigen. Dargeboten in faszinierender Leichtigkeit und Perfektion.

Das traditionelle Blasinstrument Suona brachte Haikuan Hu zum Singen, zwei Instrumente im schnellen Wechsel, dazu melodische Stimmakrobatik, das machte Staunen im großen Saal.

Mit Sänger Wenige Hu kam auch die traditionelle Peking Oper mit ihrer ganz eigenen Kostümierung zum Zuge. Volkslieder aus den Steppen und in China bekannte Melodien wurden auf der Bühne live mit dem Streichinstrument Huqin begleitet, mit dem unter anderem das Getrampel der in der Steppe galoppierenden Wildpferde melodisch und akustisch nachvollziehbar gemacht wurde. Ein bunter Reigen durch die chinesische Kultur, in der das Jahr des Schweines Glück verheißt. Und so präsentierte die „Chines original song & dance troup“ denn auch mit dem Tanz „Das glückliche Schwein“ augenfällig das Motto des angebrochenen neuen Jahres.