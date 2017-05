Schmucke Traktoren beim Frühlingsfest der Schlepperfreunde

Klein-Auheim - Tagsüber bestimmten Dieslduft und Kolbenrhythmus das Geschehen auf dem Vereinsgelände der Klein-Auheimer Schlepperfreunde.

Freitags und samstags ging es dann am Abend musikalisch zu beim diesjährigen Frühlingsfest, zu dem die Traktorenfreunde auch wieder viele Gäste aus den benachbarten Landkreisen willkommen heißen konnten. Alleine am Samstag waren auf dem rund 800 Quadratmeter großen Vereinsgelände nahe der Mainbrücke zwischen Groß- und Klein-Auheim weit über 30 Traktoren zu besichtigen. Zum Teil mit viel Liebe zum Detail restauriert und in glänzendem Lack, zum Teil aber auch in mattem Grün oder Rot.

Den Fahrzeugen war anzusehen, dass sie trotz ihres fortgeschrittenen Alters noch immer als zuverlässige „Arbeitstiere“ im aktiven Dienste der Landwirtschaft stehen. Aber auch Rundfahrten durch die Klein-Auheimer Gemarkung waren mit den Traktoren möglich. Die Nachfrage danach war riesengroß. Und während die McCormicks für die Rundkurse mit Beifahrern sofort zündeten, war bei dem mächtigen „Ursus“ Traktor Vorheizen angesagt, ehe er gestartet werden konnte und der donnernde Kolbenhub fast körperlich spürbar war. Für die Traktorenfans fast ein Moment besonderer Andacht.

Verschiedene historische Landmaschinen hatten die Klein-Auheimer Schlepperfreunde ebenfalls ausgestellt. Eggen und Pflüge, mit denen einst die Felder bestellt worden sind, fehlten ebenso wenig wie eine Zerkleinerungsmaschine für Rüben oder eine Getreidereinigungsmaschine als kleine Fenster für den Blick in die landwirtschaftliche Vergangenheit - nicht nur von Klein-Auheim. Da hatte dann auch der alte Unimog durchaus seinen Platz, der es wie die Schlepper mit schwerem Boden aufnehmen konnte.

Bilder: Frühlingsfest der Klein-Auheimer Schlepperfreunde Zur Fotostrecke

Vereinsvorsitzende und selbst aktive Treckerfahrerin Sonja Kaiser war am Samstag hoch zufrieden mit dem Festverlauf. Am Freitagabend, als die offene Bühne für auftrittshungrige Künstler angesagt gewesen war, sei es zwar „etwas frisch“ gewesen, doch der guten Laune hat dies keinen Abbruch getan. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Vorsitzende wieder mit ihren geheimen Cocktailmixturen für innerlich Wärmendes gesorgt hatte. Aus dem Fass, das Kaiser am Samstagmittag zusammen mit der Hanauer Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck und dem Ortsvorsteher Sascha Feldes fachgerecht anzapfte, sprudelte dann indes der Gerstensaft. Die Zeit für das Höher- prozentige brach erst so richtig beim abendlichen Konzert der Band „Soggeschuss“ an. Grill- und Kuchenmannschaften waren ziemlich ausgelastet. Denn auf den Garnituren im Garten zwischen den beiden Vereinshäusern gab es kaum freie Sitzplätze bei dem frühlingshaften Wetter am Samstag. Kein Problem für die jungen Besucher des Frühlingsfestes, die, wenn sie nicht mit Rundfahrten oder Probesitzen auf den Treckern beschäftigt waren, geduldig auf die Erfüllung ihrer Wünsche für ein wie auch immer geartetes Luftballonobjekt warteten oder einen Strohballen als natürlich Hüpfburg nutzten. (zdk)