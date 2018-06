Folgenschwerer Auffahrunfall zwischen Hanauer Kreuz und Alzenau-Nord

Hanau - Am Mittwoch kam es bis in den frühen Abend hinein zu erheblichen Verkehrbehinderungen auf etlichen Hauptzufahrtsstraßen in Hanau. Grund war ein folgenschwerer Auffahrunfall auf der Bundesautobahn A 45 zwischen dem Hanauer Kreuz und Alzenau-Nord.