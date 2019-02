Gasflasche explodiert: 36-Jähriger entkommt verletzt den Flammen

Hanau – Ein 36-Jähriger in Hanau hat am Sonntagabend viel Glück gehabt: Nach der Explosion einer Gasflasche ist er aus dem brennenden Wohnwagen entkommen - allerdings verletzt.

Er zog sich laut Polizei bei dem Brand in der Kleingartenanlage am Tistrasee leichte Verbrennungen zu. Der Hanauer hatte sich nach ersten Erkenntnissen in dem Caravan aufgehalten, als dieser gegen 20.40 Uhr offensichtlich durch die Explosion einer Gasflasche in Brand geriet.

Der Mann konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei den Wohnwagen verlassen. Allerdings musste er aufgrund leichter Verbrennungen in ein Krankenhaus nach Frankfurt gebracht werden. Die Brandursachenermittler der Kripo Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen. (chw)