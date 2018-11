Gegenverkehr übersehen

Hanau - Schwere Verletzungen erlitt ein Kradfahrer, der am Samstagnachmittag mit einem Auto auf der Landstraße kollidierte. Um 16.55 Uhr war der 57-jährige Biker aus Hanau auf der Kesselstädter Straße in Richtung Philippsruher Allee unterwegs.

Ihm entgegen kam ein 43-jähriger aus Hanau, der mit seinem Auto von der Landstraße nach links in Richtung Amphietheater abbog. Der Audifahrer übersah dabei mutmaßlich das entgegenkommende Zweirad. Die Moto Guzzi krachte in das rechte Heck des Autos und rutschte anschließend gegen einen dem Audi nachfolgenden Mercedes C-Klasse. Der auf die Fahrbahn gestürzte Motorradfahrer kam mit dem Krankenwagen in die Klinik. Die Polizeistation Hanau I sucht Unfallzeugen, die sich bitte unter Telefon 06181/100611 melden. (did)

Bilder: Auto brennt nach Unfall auf A5 aus Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa