„Gesichter der Not“

Die stolze Summe von 25 000 Euro schüttete die Edi-Petry-Stiftung in diesem Jahr an Hilfsgeldern aus. Gemeinsam mit Walter Loll übergab OB Kaminsky unter anderem Zuwendungen im Wohnheim des Behindertenwerks Main-Kinzig an der Spessartstraße.

Grossauheim - Meist werden sie schon sehnsüchtig erwartet - die Mitglieder der Edi-Petry-Stiftung und ihre Helfer, die in der Zeit um Weihnachten aus Stiftungsgeldern und Spenden die speziellen „Petry-Euros“ an bedürftige, behinderte und kranke Menschen in Großauheim verteilen.

„Auch heute sind Armut, Bedürftigkeit und Krankheit Realität“, Oberbürgermeister Claus Kaminsky weiß als Vorsitzender des Stiftungsbeirates, wie wichtig die Hilfe für die ausgewählten Empfänger der Unterstützung ist. Deshalb könne man Menschen und Organisationen, die wie die Edi-Petry-Stiftung Hilfe aus eigenem Antrieb leisten, nicht genug wertschätzen. „Ohne das Engagement der vielen freiwilligen Helfer sowie die große Spendenfreudigkeit in der Bevölkerung wäre es gar nicht möglich, jedes Jahr eine so große Summe auszuschütten. Im vergangenen Jahr wurde wieder die 25 000-Euro-Marke übertroffen. „Eine stolze Summe, die für viele glückliche Momente gesorgt hat“, so der OB.

Der Namensgeber der Stiftung, Eduard Petry, der 2011 gestorben ist, hatte die Tradition der Hilfe in Großauhheim begründet, die bis heute vielen Menschen vor und nach Weihnachten Freude beschert. Vor einem halben Jahrhundert rief er die Aktion Armen- und Krankenhilfe ins Leben, um Bedürftigen in Großauheim unbürokratisch helfen zu können. Als er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage war, die Arbeit in der bisherigen Form fortzuführen, wurde 1998 die Edi-Petry-Stiftung Großauheim gegründet, die die Aufgaben übernommen hat. Die Hilfsbereitschaft der Menschen, so der OB, sei im größten Hanauer Stadtteil bis heute ungebrochen, wie die beachtliche Summe der Stiftungs- und Spendengelder auch in diesem Jahr wieder belege.

Gemeinsam mit Walter Loll, dem stellvertretenden Stiftungsvorsitzenden, überbrachte der OB die Gutscheine im Wohnheim des Behindertenwerks Main-Kinzig an der Spessartstraße und den Bewohnern des früheren Wohnheims an der Anton-Dunkel-Straße, die seit kurzem an der Nordstraße untergebracht sind. Die Besuche des Rathauschefs lieferten den willkommenen Anlass für eine gemeinsame Kaffeestunde. Die Frauen und Männer in den Einrichtungen freuen sich, ihm aus ihrem Alltag zu berichten.

„Not kennt viele Gesichter“, weiß der OB. Strahlende Augen und glückliche Kommentare wie „jetzt habe ich genug Geld zusammen, um mir meinen Wunsch zu erfüllen“ sind oft die Reaktion, wenn er die Gutscheine persönlich übergibt. „Armut findet oft im Verborgenen statt“, so der Vorsitzende des Stiftungsbeirats. Deshalb sei er immer wieder dankbar, dass es Menschen gebe, die genau hinhören und hinschauen, um die Not zu entdecken und aktiv dazu beitragen, diese ein wenig zu lindern. J cs.