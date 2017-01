Gespräche mit Seniorenheim-Bewohnern sollen als Buch erscheinen

Hanau - Unter dem Titel „Lebendiger Adventskalender“ macht der Verein „vereint helfen!“ seit zehn Jahren Bewohnern von Seniorenheimen in der Vorweihnachtszeit eine kleine Freude. Von Laura Hombach

+ Viel Arbeit liegt vor Gesine Krotz (links) und Helmi Hansen: Rund 300 Gespräche müssen erneut gesichtet werden. © Hombach, Laura Vertreter des öffentlichen Lebens besuchen die Senioren und sprechen mit ihnen über ihr Leben. Die Gespräche werden aufgezeichnet und damit ein Stück Zeitgeschichte festgehalten. Jetzt will der Verein ausgewählte Gespräche in einem Buch veröffentlichen. Unbedingt an die Front habe er gewollt. Darauf habe er auch bestanden, als ihm ein Posten in der Schreibstube angeboten wurde. So schildert es ein Hanauer Senior in einem der Adventskalender-Gespräche, von denen seit einem Jahrzehnt jeden Dezember rund 30 geführt werden. Die Idee dafür stammt von Gesine Krotz vom Verein „vereint helfen!“, der sich für die Steigerung der Lebensqualität von Menschen in Altenheimen einsetzt. Neben der kleinen Freude, die sie den Seniorenheim-Bewohnern mit den Besuchen machen wollte, lag ihr Augenmerk dabei von Anfang an aber auch darauf, die Gespräche für die Nachwelt festzuhalten.

In zehn Jahren sind so an die 300 Gespräche zusammengekommen. Inzwischen füllen die auf Kassetten gespeicherten Unterhaltungen zwei große Kisten, die Abschriften hat Krotz in einem Stapel Aktenordner gesammelt. Eine Sammlung, in der sich Geschichte in ihrer ganzen Vielfalt zeigt, wie Krotz erklärt. Von Kriegs- und Fluchterlebnissen bis hin zu ganz banalen Schilderungen n und Anekdoten reicht die Bandbreite. Und einige Geschichten erzählen weniger von der Vergangenheit als von den Problemen und Leiden des Alters.

„In erster Linie sind die Gespräche aber ein Spiegel der Geschichte“, erklärt Krotz. Ein Umstand, der sich mit der Zeit herauskristallisierte und schließlich dazu führte, dass vor rund fünf Jahren die Idee für ein Buch mit ausgewählten Gesprächen geboren wurde. Die Idee soll jetzt konkrete Formen annehmen. An der Publikation mitarbeiten werden neben Krotz auch die „vereint helfen!“-Mitglieder Helmi Hansen und Gisela Kratz. Vor ihnen liegt eine „Heidenarbeit“, wie Hansen sagt. Gilt es doch, die rund 300 Gespräche erneut zu sichten, zu gewichten und eine Auswahl zu treffen.

„Mich fasziniert besonders, mit welcher Pfiffigkeit Schicksale gemeistert wurden“, sagt Krotz, die sich an vieles, was auf den Dutzenden von Bändern gespeichert ist, noch gut erinnern kann. So auch an den Fortgang des Gesprächs mit dem Hanauer, der als junger Mann im Zweiten Weltkrieg unbedingt an die Front wollte und den ein wohlmeinender Vorgesetzter mit der Drohung „Warte nur, wenn ich das deiner Mutter erzähle“, doch noch zur Einsicht und damit zur Annahme des ungefährlichen Jobs am Schreibtisch brachte.

Erster Eindruck zählt - Das richtige Pflegeheim finden Zur Fotostrecke

Ein eindringliches Bild vom Ende des Ersten Weltkriegs ist der Erzählung einer Hanauerin zu verdanken. Als Kind hatte sie miterlebt, wie die hungrige Hanauer Bevölkerung versuchte, die Yorkhof-Kaserne zu stürmen, um an die dort von den Militärs gelagerten Lebensmittel zu kommen. Sie selbst war indes nicht unter den Bürgern, die gegen die Türen anrannten, sondern zusammen mit ihrem Vater, der Tore und Türen verrammelt hatte, im Inneren der Kaserne.

Wenn auch noch nicht genau feststeht, welche Geschichten in dem Buch versammelt sein werden, so wird es doch auch Gelegenheit zum Schmunzeln und so manchen Aha-Moment geben, versprechen Krotz und Hansen. Etwa dann, wenn eine Seniorin erklärt, woher der Name Mettwurst kommt. Oder wenn der Hanauer, der am Ende des Krieges doch noch an der Front landete, offenbart, was sich in einem Koffer befand, den er auf Geheiß eines Vorgesetzten beim Rückzug der Truppe unbedingt in Sicherheit bringen sollte und in dem er wichtige Papiere vermutete. Bis dahin haben Krotz, Kratz und Hansen noch jede Menge Arbeit vor sich. Auch Sponsoren für die Publikation werden noch gesucht.

Rubriklistenbild: © Hombach, Laura