Von Blutdruck bis Parkinson

Hanau - Die Hanauer Gesundheitsmesse ist eine Erfolgsgeschichte. Bei der 5. Auflage der Veranstaltung informierten sich im Congress Park Hanau an diesem Wochenende über 7 000 Besucher zu aktuellen Trends in der Medizin. Von Matthias Grünewald

Aussteller boten hier an mehr als 100 Ständen ein breites Informationsspektrum rund um heilen, pflegen und gesundes Leben. Gesundheitsparcours, Vorträge und eine Sonderschau zur Parkinson-Erkrankung sind die Schwerpunkte der Messe“, so der Veranstalter Karl Heinz Stoll. Bereits jetzt seien zehn Prozent der an der im Volksmund genannten „Schüttellähmung“ erkrankten Menschen, unter 40 Jahre. Und doch ist niemand hilflos. Medikamente können helfen und auch Sport unterstützt die Patienten, um die motorischen Fähigkeiten so lange wie möglich zu erhalten, so die Botschaft der zahlreichen Schautafeln.

Mut machen und Unterstützung anbieten, das ist auch das Anliegen der vielen Fachvorträge. Mit 80 Vorträgen an zwei Tagen erwartete die Besucher ein wahres Mammutprogramm. Informationen zur Patientenverfügung, Volkskrankheiten wie Arthrose oder chirurgischen Eingriffen gaben eine erste Orientierungshilfe. Besonders jene OP-Techniken, die nur einen kleinen minimalinvasiven Eingriff versprechen, stießen auf ein großes Publikumsinteresse.

Ebenso gefragt der Gesundheitsparcours. Wie leistungsfähig bin ich noch? Wie steht es um meinen Blutzuckergehalt? Wie groß ist der Körperfettanteil? Ist mein Blutdruck zu hoch oder zu niedrig? Fragen, auf die es bei den Medizinanbietern Antworten gab. Das Sanitätshaus Bußfeld und Schiller bot zudem eine computergestützte Bewegungsanalyse an, die Aufschluss über Fehlstellungen und pathologische Befunde gab, die durch das passende Schuhwerk und Einlagen gelindert werden können.

Die einen tun es schlicht als Esoterik ab, für die anderen sind sie Hoffnungsträger für ein Mehr an Lebensqualität und Gesundheit. Jener Teil der Alternativmedizin, der auch auf der Gesundheitsmesse mit einem großen Angebot vertreten war.

Dies beginnt bei einer Wassertestung auf Schwermetalle und Schadstoffe mit entsprechender Aufbereitungsanlage für den Haushalt, natürlichem Heilen mit Pilzen oder einem Basenkonzentrat mit einem Plus an OH-Ionen, das den Säure-Basen Haushalt des Menschen unterstützt.

Dass das Leben trotz bester Gesundheitsvorsorge endlich ist, daran erinnert auch das Palliativ- und Hospiznetz Hanau. Gerade im letzten Lebensabschnitt ist Unterstützung gefragt. „Menschen möchten so lange wie möglich zu Hause versorgt werden“, sagt die Leiterin des Hospiz Louise de Marillac, Christa Kuhn. Und: „Immer mehr Menschen suchen für den letzten Lebensabschnitt einen Platz in einem Hospiz“. Was ist zu Hause machbar? Wie kann man einen Hospizplatz erhalten? Welche Aufgaben übernimmt das ambulante Hospizteam?, waren Fragen, denen sich die Mitarbeiter aus dem Verbund von Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen und Medizinern gegenüber sahen.

Lecker und gesund war das Angebot an den Essensständen. Am Teeausschank oder bei vegetarischen Speisen konnten die Messebesucher erfahren, dass gesunde Ernährung auch durchaus genussreich sein kann.