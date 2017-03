Gesicht verstümmelt: Prozessauftakt im Mai

Hanau/Schlüchtern - Bei einem Gewaltexzess soll ein 19-Jähriger einem 18-Jährigen das Gesicht entstellt haben. Ab Mitte Mai steht der mutmaßliche Täter in Hanau vor Gericht.

Nachdem einem jungen Mann in Schlüchtern grausam das Gesicht verstümmelt wurde, wird dem mutmaßlichen Täter in Hanau der Prozess gemacht. Der Verhandlungsauftakt wurde für den 15. Mai am Landgericht festgelegt. Fortsetzungstermine sind am 17. und 30. Mai, wie Landgerichtssprecher Andreas Weiß am Freitag auf Anfrage sagte. Verantworten muss sich der 19-Jährige wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung. Geäußert hat er sich zu den Vorwürfen bislang nicht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 19-Jährige im Oktober in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) einem 18 Jahre alten Bekannten unter anderem mit einem spitzen Gegenstand in die Augäpfel und den Hals gestochen haben.

Das Opfer, das später in einer Klinik notoperiert werden musste, hat sein Augenlicht bei der Attacke nahezu komplett verloren. Am Tatort wurden Messer sowie eine Gabel und ein Kugelschreiber sichergestellt. Was den mutmaßlichen Täter getrieben hat, ist unklar: „Eine schlüssige Erklärung haben wir für diese Gewalttat noch nicht", sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies. Möglicherweise habe eine ausstehende Geldforderung eine Rolle gespielt. Möglicherweise um diese Angelegenheit zu klären, sollen sich beide am 7. Oktober 2016 in der Wohnung des 19-jährigen mutmaßlichen Täters verabredet haben. Nach Angaben der Ermittler kannten sich die jungen Männer aus einer früheren gemeinsamen Zeit in einer Jugendhilfeeinrichtung. Warum die Situation in der Wohnung eskalierte, ist den Ermittlern noch ein Rätsel. Die Polizei hatte die Tür aufgebrochen, nachdem sie von einer Anwohnerin alarmiert worden war. Die Beamten fanden die beiden Kontrahenten in einer Blutlache auf dem Boden liegend vor. (dpa)

Spektakuläre und kuriose Raubüberfälle Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa