Von: Tim Bergfeld

Am gestrigen 3. Juli brachen im Wald in Hanau Klein-Auheim zwei Waldbrände aus. Die alarmierten Feuerwehrleute waren bis spät in die Nacht beschäftigt.

Hanau - Am Montagabend (3. Juli) entdeckte eine Passantin in der Nähe der alten Fasanerie in Hanau Klein-Auheim gegen 21 Uhr ein Feuer. Daraufhin setzte sie einen Notruf ab und konnte den Weg zum Brand „nahezu perfekt“ beschreiben, wie die Feuerwehr Hanau in einer Pressemitteilung berichtet. Die Feuerwehren Klein-Auheim, Steinheim und die Berufsfeuerwehr rückten aus.

Während der Fahrt zur Einsatzstelle entdeckte die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Hainstadt einen weiteren Brand. Deshalb galt es, die Einsatzkräfte sinnvoll einzuteilen, sodass beide Brandherde gelöscht werden konnten. An einer Stelle brannten rund 200 Quadratmeter Waldboden sowie Totholz. Keine 200 Meter Luftlinie entfernt brannten ca. 1000 Quadratmeter Vegetation im Waldbereich. Die Löscharbeiten dauerten etwa vier Stunden.

Die Feuerwehren von Hanau und Wolfgang hatten es mit mehreren Einsatzstellen zu tun

Noch während die Feuerwehr in Klein-Auheim beschäftigt war, kam es zu einer weiteren Brandmeldung im Bereich der Aschaffenburger Straße in Wolfgang. Ein Tanklöschfahrzeug, welches zum Brand in Klein-Auheim unterwegs war, stellte in dem Bereich einen massiven Brandgeruch fest. Daraufhin wurden die Feuerwehren Groß-Auheim und Wolfgang alarmiert. Diese konnten jedoch nach umfangreicher Suche den Einsatz abbrechen, da kein Brand gefunden wurde. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt, um bei der Suche zu unterstützen.

Die Brandstellen Klein-Auheim/Hainstadt konnten nach rund vier Stunden für gelöscht erklärt werden. Insgesamt waren etwa 130 Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung eingesetzt. (Tim Bergfeld)

