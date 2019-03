Großauheim – Nicht nur in Hanauer Fastnachtskreisen ist er bekannt und beliebt. Nun will der 25-jährige „Sonnenschein“ auch in der Musikwelt seine Spuren hinterlassen. Von Holger Hackendahl

Nico Atzert aus Großauheim alias „Partymannatze“ veröffentlicht in Kürze mit dem Gute-Laune-Titel „Augen zu und durch“ seine erste Single. Wer möchte, kann den „Partymannatze“ am Fastnachtssonntag ab 13 Uhr bei der Klein-Auheimer Feuerwehr live erleben. Dort moderiert er den Fastnachtszug. Die Narretei liegt dem 25-Jährigen im Blut. So ist der Veranstaltungskaufmann, der zuvor als Fachkraft für Lagerlogistik im Klinikum Hanau gearbeitet hat, als schlagfertiger Sitzungspräsident bei den Fastnachtssitzungen der 1. Großauheimer Karnevalgesellschaft stets ein Garant für gute Laune. Nie um ein Wort verlegen, führt der Blondschopf mit Narrenmütze durch das Sitzungsprogramm, in kurzen Umbaupausen auch mal mit Gesang. Und das will Nico Atzert als „Partymannatze“ ausbauen.

„Im Sucellos Audio Tonstudio in Aachen habe ich jetzt meine erste Single aufgenommen. Sie kann bei iTunes und Spotify online heruntergeladen werden“, erzählt Nico Atzert. Mit „Augen zu und durch“ habe er ein Lied aufgenommen, das die Leute über das ganze Jahr ansprechen soll – „nicht nur zur Fastnachtszeit“. Er selbst ordnet seine erste Single „irgendwo zwischen „Partymusik“ und „Mallorca-Stimmungsmusik“ ein. Michael Matuschek hat das Lied geschrieben.

Der Inhalt des Liedes, so Atzert, drehe sich darum, mit Freunden an der Bar zu stehen, eigentlich heimgehen zu wollen, doch dann stehe die nächste Runde auf der Theke. Darauf lässt auch der Refrain schließen: „Ich wollte nicht eigentlich noch ein Bier, nach zehn Minuten waren’s dann vier. Immer wenn bei uns der Kellner hält, hat er noch eins hingestellt“, so die eingängigen Liedzeilen des „Gute-Laune-Hits“.

Liiert ist der 25-jährige ehemalige Realschüler der Steinheimer Eppsteinschule aktuell nicht. „Ich bin als Partymannatze während der Fastnachtszeit immer auf Achse. Meine Freundin sollte mein Hobby Fastnacht akzeptieren und damit leben, dass ich da echt viel unterwegs bin“, plaudert die Frohnatur munter aus. Und wie kam er darauf, sich „Partymannatze“ zu nennen? „Partymann“ gehe auf einen gleichlautenden Hit von Costa Cordalis zurück und Atze habe bei seinem Nachnamen ja nahe gelegene, erzählt Nico Atzert. Aber jetzt wird im Endspurt erst mal richtig Fastnacht gefeiert bis zum Dienstag, an dem der 25-Jährige auch den Fastnachtumzug in Großauheim moderieren wird.

Und ist die Fastnacht am Aschermittwoch vorbei, dann bereitet Nico Atzert, der auch stellvertretender Vorsitzenden der 1. Großauheimer Karnevalgesellschaft ist, sich auf die nächsten Events der 1. GKG vor: Die Aprés-Ski-Party am 16. März und die „Hoppelhasen“-Techno-Party am 17. August – beides findet auf dem Vereinsgelände der 1. GKG statt. „Augen zu und durch“...