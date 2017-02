Großauheim will Nahmobilität stärken

Großauheim - Die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer im Stadtteil zu verbessern, ist das Ziel eines Projektes, das gemeinsam mit Großauheimer Bürgerinnen und Bürgern auf den Weg gebracht wurde.

Hanau gehört mit dem Stadtteil Großauheim zu fünf Pilotkommunen, die vom Land Hessen im Rahmen des Programms „Nahmobilitäts-Check“ bei der Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes gefördert werden.

Lange stand fast ausschließlich der Autoverkehr im Zentrum der Betrachtung, wenn es um Mobilität in der Stadt ging. Doch in Zeiten des Klimawandels, auf Grund von demografischen Veränderungen und angesichts des Wunsches nach mehr Urbanität und Aufenthaltsqualität in den Städten, wird immer deutlicher, dass mehr für Fußgänger und Radler getan werden muss. Das gilt insbesondere auch für geh- oder sehbehinderte Verkehrsteilnehmer sowie für Kinder.

In dem Projekt „Nahmobilitäts-Check“ arbeitet das Integrierte Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt Rhein-Main gemeinsam mit Planungsbüros für die Kommunen individuelle Lösungen aus. In Hanau sollen daran auch die Bürger beteiligt werden. Deshalb ist hier der Nahmobilitäts-Check eingebettet in den in Großauheim derzeit laufenden Stadtteilentwicklungsprozess.

In dem jüngsten Werkstattgespräch umriss Angelika Gunkel vom Fachbereich Nachhaltige Strategien, was unter Nahmobilität zu verstehen ist und welche konkrete Auswirkungen auf die Lebensqualität und Gesundheit erwartet werden können. Hanaus Demographiebeauftragter Lothar Hain stellte das Projekt „Nahmobiliäts-Check“ vor. Als Fachreferent zeigte Ulrich Klee vom ADFC Main-Kinzig auf, welche Anforderungen für einen sicheren Radverkehr nötig sind und Marc-Eric Peter vom Blinden- und Sehbehindertenbund machte deutlich, auf welche Rahmenbedingungen zu achten ist, um Barrierefreiheit zu gewährleisten.

In Arbeitsgruppen beschäftigten sich Werkstatt-Teilnehmer anschließend mit der Situation in Großauheim, analysierten bevorzugte Wege und die genutzten Verkehrsmittel. Dabei wurde zusammengetragen, welche Hindernisse, Hürden oder auch gelungene Wegeführungen im Sinne der Nahmobilität im Stadtteil vorhanden sind. Für die Erfassung der Belange von Kindern und Jugendlichen wird eine weitere Veranstaltung von Carolin Kornberger vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hanau vorbereitet.

Die gesammelten Erfahrungen und Anregungen werden derzeit ausgewertet. Neben dem Blick auf die Wege im Stadtteil selbst sind insbesondere auch die Verbindungen wichtig, die eine Vernetzung zu weiteren Stadtteilen darstellen. In Großauheim sind durch die Bahnlinien und Bahnübergänge sowie durch die Landesstraße viele Barrieren vorhanden, deren trennende Wirkung abgemildert werden könnte. Beim Erschließen der Potenziale zur Verbesserung wird ein Verkehrsbüro unterstützen. (did)

