Sternsinger zu Besuch bei der Kanzlerin

Freuen sich schon sehr auf ihren Besuch in Berlin: Ronja, Gianluca, Ronja und Julian werden am 7. Januar Bundeskanzlerin Angela Merkel beim traditionellen Sternsinger-Treffen im Bundeskanzleramt die besten Segenswünsche überbringen.

Großauheim – Vier Sternsinger der Großauheimer Gemeinde St. Jakobus vertreten die Diözese Fulda beim großen Sternsinger-Treffen im Berliner Bundeskanzleramt. Die Vorfreude auf den Empfang mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ist groß. Von Matthias Grünewald

Der 7. Januar ist ein wichtiger Tag im Kalender der Großauheimer Sternsinger. Denn an diesem Tag wird ihnen eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie werden in Berlin von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen und werden im Bundeskanzleramt gemeinsam mit Sternsinger-Abordnungen aus dem gesamten Bundesgebiet den Segen für das neue Jahr sprechen.

Schon jetzt sind die Vorfreude und Anspannung bei Ronja (12), Gianluca (15), Julian (11) und Ronja (16) groß. Die Kostüme sind bereit, die Bahntickets sind da und der Ablaufplan ist ausgeteilt. Und er gibt fast minutiös vor, wie der große Tag in der Bundeshauptstadt für die Sternsinger der Gemeinde St. Jakobus Großauheim ablaufen wird. Nach dem Morgengebet in der Berliner Jugendherberge bringen Busse der Bundespolizei die Sternsinger ins Kanzleramt. Dann heißt es Gepäckkontrolle, Umziehen und um 11 Uhr ist der große Moment mit der Kanzlerin. Zur Belohnung gibt es im Anschluss ein Mittagessen in der Kantine des Kanzleramtes, bevor sich die Gruppe auf die Heimreise macht.

Die vier Großauheimer Sternsinger sind Sternsinger aus Passion. Seit ihrer Kommunionszeit sind sie dabei und ziehen am Dreikönigstag, so wie die vielen anderen Sternsinger der Gemeinde, von Haustür zu Haustür, schreiben den Segen an Türrahmen, sammeln Spenden für notleidende Kinder in aller Welt und singen für die Spender. Singen werden sie natürlich auch bei der Bundeskanzlerin.

Drei Lieder stehen auf dem Programmzettel. „Die können wir schon“, sagt die Gruppe. Nur das Mottolied ist neu. „Das lernen wir im Zug.“ Immerhin dauert die Zugfahrt vier Stunden. Genug Zeit, um Melodie und Text von „Wir gehören zusammen“ einzuüben. Außerdem stehe sowieso noch eine zweistündige Probe am Abend vor dem Besuch im Kanzleramt mit allen anderen Sternsingern an. Trotzdem ist vor allem Ronja (12) ein wenig aufgeregt. „So viele Leute“, sagt sie.

Julian dagegen macht sich weniger Gedanken. Er habe die Kanzlerin sogar schon einmal getroffen, erzählt er. Vor drei Jahren, als in Frankfurt die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit stattfand. Mit seinen Eltern sei er dort gewesen und habe einen Polizisten gefragt: „Wann kommt denn die Chefin von Deutschland hier vorbei?“ Weil es wohl noch ein wenig dauerte und der Polizist Mitleid mit dem kleinen Julian hatte, brachte er ihn in einen abgesperrten Bereich für Anwohner. Ein Glücksfall. Denn nicht nur die Kanzlerin schüttelte ihm auf dem Weg zur Paulskirche die Hand, sondern auch der damalige Bundespräsident Joachim Gauck.

Gallus-Sternsinger ziehen durch Urberach: Bilder Zur Fotostrecke

Die Sternsinger der St. Jakobus Gemeinde und der Filialkirche Heilig Geist in der Waldsiedlung werden in Berlin die Diözese Fulda vertreten. Voraussetzung für die Einladung nach Berlin war die Teilnahme an einem Rätselspiel. Das Los entschied schließlich, welche Sternsingergruppe aus jedem Bistum die Diözese repräsentieren darf. 27 Gruppen, jede steht hier für eine Diözese, werden dann gemeinsam in Berlin singen und für die Aktion werben. „Jedes Jahr gibt es ein Motto“, sagt Gemeindereferentin Birgit Imgram, die die Gruppe begleiten wird. „Wir gehören zusammen“, lautet es in diesem Jahr. Unterstützt werden Projekte, die Kinder mit Behinderung fördern.

Die Sternsinger sind die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Über 71 Millionen Euro kamen zuletzt durch die Arbeit des Kindermissionswerks zusammen. Geld, das 1 965 Projekten in 114 Ländern zugutekam. Nicht nur für Gianluca, der, wie alle anderen Sternsinger auch, schon seit vielen Jahren von Tür zu Tür zieht, eine tolle Sache: „Es macht einfach Spaß, etwas Gutes zu tun.“