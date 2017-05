Weiss-Thiel ist neuer Hanauer Bürgermeister

Hanau - Erstmals seit rund vierzehn Jahren hat Hanau wieder einen Bürgermeister. Die Stadtverordnetenversammlung wählte gestern mit großer Mehrheit den bisherigen Stadtrat Axel Weiss-Thiel (SPD) zum neuen Bürgermeister. Von Dirk Iding

Seit der Direktwahl des damaligen Bürgermeisters Claus Kaminsky (SPD) zum Hanauer Oberbürgermeister im Jahr 2003 war diese Position im Magistrat vakant. Weiss-Thiel erhielt bei seiner geheimen Wahl zum Bürgermeister 38 Ja-Stimmen. Insgesamt beteiligten sich 51 Stadtverordnete an der Wahl. Sieben machten ihre Stimmzettel offenbar durch Enthaltungen ungültig, sechs Stadtverordnete stimmten mit Nein.

Mit dem Hanauer Versicherungskaufmann Michael von Brocke hatte sich überraschend noch ein zweiter Kandidat auf die öffentliche Ausschreibung des Bürgermeisterpostens beworben. Er hatte die Stadtverordneten wissen lassen, dass er die Wahl annehmen würde, an der Sitzung aber nicht teilnehmen könne, da er sich im Ausland befinde. Von Brocke bekam keine einzige Stimme.

Der 56-jährige, in Hanau geborene SPD-Politiker Axel Weiss-Thiel ist Diplom-Volkswirt, verheiratet und hat eine Tochter. Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört Weiss-Thiel, der an der Hohen Landesschule sein Abitur gemacht hat, zu den führenden Köpfen der Hanauer Sozialdemokraten, deren Vorsitzender er über viele Jahre war, ehe er 2007 als hauptamtlicher Stadtrat in den Magistrat gewählt wurde. Seither ist Weiss-Thiel als Sozialdezernent tätig, verantwortet aber zur Zeit auch die Bereiche Bildung und Immobilienmanagement.

SPD-Fraktionsvorsitzende Cornelia Gasche, die den Wahlvorschlag Axel Weiss-Thiel gestern in der Stadtverordnetenversammlung begründete, nannte den 56-Jährigen einen „waschechten Hanauer“, der mit seiner bisherigen Amtsführung als Stadtrat bewiesen habe, dass er auch dem Bürgermeisteramt gewachsen sei und dieses „verantwortungsvoll und im besten Sinne für unsere Stadt ausfüllen“ werde.

Weiss-Thiel wurde 1985 in die Hanauer Stadtverordnetenversammlung gewählt, der er bis zum Jahr 2007 angehörte. Weiss-Thiel sei ein Politiker, der seine Entscheidung immer auf der Basis echter Fakten und fundierten Wissens und nicht aus einem Bauchgefühl heraus treffe. „Axel Weiss-Thiel ist ein hervorragender Analytiker und ein strategischer Kopf, gleichzeitig aber auch ein zutiefst sozial denkender und handelnder Mensch“, lobte die SPD-Fraktionsvorsitzende ihren Parteifreund. Neben seiner klaren Analysefähigkeit bringe er dabei auch die notwendige Sensibilität für seine politische Arbeit mit.

Auch Bert-Rüdiger Förster, Vorsitzender der Republikaner-Fraktion, unterstützte den Kandidaten Weiss-Thiel „in einer Wahl, bei der man eigentlich keine Wahl hat“. Zum einen weil es nur einen ernst zu nehmenden Bewerber um dieses Amt gebe, zum anderen, weil das Regierungspräsidium schon mehrfach bei der Stadt Hanau die Wiederbesetzung der vakanten Bürgermeisterstelle angemahnt habe.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Mit der Einsetzung eines Wahlvorbereitungsausschusses machte das Stadtparlament gestern auch den ersten formalen Schritt zur Wiederbesetzung des durch den Abgang von Andreas Kowol (Grüne) freigewordenen Stadtratspostens. Diese Wahl findet wahrscheinlich in der Juni-Sitzung statt. Aussichtsreichster Kandidat ist wohl der FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Morlock, der mit der Unterstützung der BfH rechnen kann.