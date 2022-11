Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte in Hanau - Bereich um Marktplatz abgeriegelt

Von: Florian Dörr

Der Marktplatz in Hanau ist am Dienstagmittag (15. November) abgeriegelt. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz, nachdem eine Gasleitung beschädigt wurde.

Hanau - Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte am Dienstagmittag (15. November) in Hanau: Nach ersten Informationen, die Polizei und Feuerwehr bestätigen, wurde bei Bauarbeiten in einem Wohn- und Geschäftshaus eine Gasleitung beschädigt.

Die Feuerwehr - mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort - hat den Gefahrenbereich am Marktplatz Hanau aktuell (Stand: 12.33 Uhr) großräumig abgeriegelt. Die anliegenden Gebäude sind ebenfalls geräumt. Nun soll das noch im betroffenen Haus befindliche Gas mit Hochdrucklüftern aus dem Gebäude entfernt werden. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Großeinsatz in Hanau: Feuerwehr und Rettungsdienst am Marktplatz

Die Feuerwehr hat nach den Marktplatz in Hanau abgesperrt, nachdem bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde. © 5vision.media

Weitere Informationen folgen. (fd)

Vor wenigen Tagen kam es zu einem anderen Einsatz in Hanau: Ein Mann erlitt während der Autofahrt einen medizinischen Notfall. Ein Rettungshubschrauber landete direkt vor dem Kino.