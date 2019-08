Franziskus-Stiftung Kreuzburg soll Gymnasium langfristig sichern

Mehr als 1200 Schülerinnen und Schüler werden am Kreuzburg-Gymnasium in Großkrotzenburg unterrichtet. Die Franziskus-Stiftung Kreuzburg soll den Bestand der Schule nun dauerhaft absichern.

Großkrotzenburg – Es ist ein Schritt, der die Zukunft des Franziskaner-Gymnasiums Kreuzburg in Großkrotzenburg sichern soll: Zum 1.August hat die Deutsche Franziskanerprovinz ihre Gesellschafteranteile an der Franziskaner Kreuzburg gGmbH, der Trägerin des Kreuzburg-Gymnasiums, auf die vom Regierungspräsidenten in Darmstadt errichtete Franziskus-Stiftung Kreuzburg übertragen. Ein Schritt, den Pfarrer Provinzial Cornelius Bohl, „Chef“ des Franziskaner-Ordens in Deutschland, im Februar angekündigt hatte.

Mit der Überführung der Geschäftsanteile der Deutschen Franziskanerprovinz an der Schulträgerschaft des Kreuzburg-Gymnasiums in eine Stiftung unter staatlicher Aufsicht werde ein bereits vor einigen Jahren begonnener Prozess zur Zukunftssicherung der Schule abgeschlossen, teilte der Orden gestern mit. „Die Kreuzburg bleibt eine christlich-franziskanisch geprägte Schule,“ versicherte Bohl. Mit der Überführung der Geschäftsanteile in eine Stiftung reagieren die Franziskaner darauf, dass ihre Ordensgemeinschaft in Deutschland immer kleiner wird. Hier zählt der Franziskaner-Orden lediglich noch rund 260 Brüder und hat kaum Nachwuchs. Weltweit gehören dem Orden noch rund 14000 Brüder an.

Orden muss sich finanziell zurückziehen

Im Februar hatte Bohl bei einer Pressekonferenz an der Kreuzburgschule erklärt, dass sich der Orden in Deutschland aus rund der Hälfte seiner etwa 30 Einrichtungen – von Schulen über Suppenküchen bis hin zu Exerzitienhäusern – institutionell zurückziehen müsse. Ziel sei es aber, dass die betroffenen Einrichtungen auf der Grundlage der franziskanischen Spiritualität weitergeführt werden.

Bereits zu Jahresbeginn wurde beim Franziskus-Gymnasium Vossenak ebenso verfahren wie nun an der Großkrotzenburger Kreuzburg. Für die mehr als 1200 Schülerinnen und Schüler sowie die über 100 Lehrkräfte des Gymnasiums werde sich aber nichts ändern. „Mit der Gründung der Stiftung wird die Arbeit auf der Grundlage der franziskanischen Spiritualität an der Kreuzburg strukturell langfristig abgesichert“, formulierte es Cornelius Bohl in einem Schreiben an Eltern und Lehrer der Kreuzburgschule.

Gesellschaftsrechtlich bleibt die Franziskanergymnasium Kreuzburg gGmbH Trägerin der Schule. Die gemeinnützige Gesellschaft bekommt mit der neuen Stiftung lediglich einen neuen Gesellschafter.

Stiftungsvorstand führt die laufenden Geschäfte

Der Stiftungsrat, der von der Provinzleitung der Deutschen Franziskaner für fünf Jahre berufen wurde, ist mit Bruder Markus Fuhrmann (München), Ulrich Hilbert (Frankfurt) und Volkmar Spielmann (Hanau) besetzt. Im Stiftungsvorstand werden Bernward Brinkmann, Geschäftsführer der Franziskanergymnasium Kreuzburg gGmbH, und Pater Franz Josef Kröger (München) die laufenden Geschäfte der Stiftung führen.

Neben den Geschäftsanteilen an der Kreuzburg gGmbH hat die Deutsche Franziskanerprovinz die Grundstücke und Gebäude der Schule auf die Stiftung übertragen und diese auch mit Barvermögen ausgestattet. „Damit hat die Stiftung eine gute Ausstattung, um langfristig die Schule in eine gute Zukunft zu führen,“ betonten Cornelius Bohl und Markus Fuhrmann in der konstituierenden Sitzung des Stiftungsrates, die zwischenzeitlich stattgefunden hat. Bohl bezeichnete die Stiftungsgründung „als wichtige Zäsur im Hintergrund“, das eigentliche Schulgeschehen im Vordergrund werde davon aber nicht berührt. „Auch weiterhin werden Franziskaner an der Kreuzburg leben und den Schulalltag mitgestalten“, so Bohl.

Im November soll es einen offiziellen Festakt zur Gründung der Franziskus-Stiftung Kreuzburg geben.

